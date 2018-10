Grande Fratello Vip, Elia Fongaro e Jane Alexander sempre più vicini: sui social apprezzano il loro rapporto

All’interno della casa del Grande Fratello Vip sta nascendo un nuovo forte legame. Dopo quella formata da Francesco Monte e Giulia Salemi e da Benedetta Mazza insieme a Stefano Sala, in questi giorni sui social network si parla di una nuova coppia che potrebbe far sognare i fan del reality show di Canale 5.

I due inquilini che si stanno avvicinando molto in questi giorni sono Jane Alexander e Elia Fongaro. Nella giornata di venerdì hanno avuto una discussione molto profonda e improvvisamente l‘ex velino di “Striscia la notizia” ha preso la mano alla bella attrice. I due in quella circostanza hanno discusso anche della loro differenza di età, con il ragazzo che rivela di non aver nessun tipo di problema.

Sembra comunque molto difficile che Jane Alexander possa innamorarsi di Elia Fongaro. In queste ore Enrico Silvestrin e Maurizio Battista hanno deciso di fare una sorpresa ai loro compagni del Grande Fratello Vip urlandogli con un megafono. In loro compagnia c’era anche Gianmarco, il fidanzato dell’attrice, che le ha chiesto di sposarlo. Jane in quella circostanza è rimasta senza parole e si è lasciata andare alle lacrime, anche se non ha risposto alla proposta di matrimonio.

La maggior parte degli utenti di Twitter credono che si tratti solamente di una bellissima amicizia: “Jane ed Elia sono un qualcosa di bello, prezioso. Amici, ma amici davvero. Non si cercano per convenienza come gli altri, si cercano solo perché si sono scelti. Ed è merce rara l’empatia di questi tempi. Che bellezza!”

Ovviamente però c’è anche qualcuno che crede nel loro amore: “Ma perché giudicate male il presunto flirt di Jane ed Elia? Saranno affari suoi se ha un fidanzato fuori! A me sembra il legame più vero che si sia creato in casa, a prescindere da cosa è o sarà. Imparate ad apprezzare la verità”.