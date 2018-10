Grande Fratello Vip, Elia Fongaro affonda la Marchesa: "Estetista D’Aragona"

Nuovo esilarante colpo di scena nella casa più spiata d’Italia del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3“, dove nelle ultime ore la marchesa D’Aragona ha avuto un inaspettato quanto acceso diverbio con un concorrente della Casa, che ha ironizzato sulle sue incerte origini nobili oltre che del presunto passato di estetista della nobildonna.

Da quando è scoppiato lo scandalo marchesa-gate, per Daniela Del Secco non c’è più pace. Entrata al relaity per apportare un po’ di stile e bon ton, la Marchesa sta invece regalando vere chicce di momenti trash, che sicuramente rimarranno nella storia del reality, come ad esempio lo scontro avvenuto nel corso della puntata di lunedì 15 ottobre con la contessa Patrizia De Blanck.

Il botta e risposta al vetriolo con Elia

Per la marchesa d’Aragona sono giorni difficili sia fuori la casa – dove il direttore del settimanale “Nuovo” l’ha sbugiardata dicendo non solo che la nobildonna in realtà sarebbe la figlia di un tranviere e di una casalinga, ma che vivrebbe anche in un bilocale in affitto a Roma – ma anche dentro la casa dove nelle scorse ore la nobildonna ha avuto un acceso diverbio con Elia Fongaro.

Il confronto con la De Blanck ha insinuato il dubbio negli altri concorrenti che la marchesa d’Aragona in realtà stia nascondendo qualcosa, dubbi che inevitabilmente si sono tradotti presto in scherzose battute, come quella di Elia che ha detto: “Ora non è più marchesa, è diventata estetista, estetista d’Aragona“.

Parole che hanno fatto sì che la marchesa spazientita da tanta irriverenza è passata al contro attacco, alzando la voce e manifestando tutto il suo disappunto. QUando si è sotto pressione si sa, magari si vede una raltà distorta e come nel caso della marchesa perfino un continuo tentativo denigratorio, infatti la stessa ha replicato a Fongaro: “Non parlare a vanvera. Stai zitto e non aggiungere. Dovrei prenderla alla leggera? Prendila alla leggera con le cose tue, non con le mie. Non lo consento questo” – per poi proseguire – “È un discorso che non ha senso, scherzate su altre cose. Io non sopporto la mancanza di rispetto. Basta, il discorso finisce qui“.

Elia Fongaro ha provato a ridimensionare il senso delle parole dette, respingendo quindi l’accusa della gieffina di voler denigrare lei e la categoria delle estetiste. In questo pericoloso quanto delicato botta e risposta è intervenuto anche Ivan Cattaneo, che ha detto: “Però la coda di paglia ce l’hai per reagire in questo modo“. Anche qui le parole di Cattaneo hanno inalberato non poco la nobildonna, che poi ha continuato a prendersela con Elia, dicendo che è saccente e presuntuoso.