Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi si confessa: "Mi sono innamorata di Stefano Sala"

Oltre alla storia d’amore che può nascere tra Francesco Monte e Giulia Salemi nel Grande Fratello Vip, in queste ore si parla di un’altra love story. L’artista Ivan Cattaneo, durante una chiacchierata con Lory Del Santo e Giulia Provvedi, rivela con molta sicurezza che l’attrice Eleonora Giorgi è cotta del modello Stefano Sala.

Queste sono le parole di Ivan Cattaneo su Eleonora Giorgi: “A Eleonora piace Stefano, ma lei si fa tanti problemi per la differenza d’età e per i figli che potrebbero vederla… Cosa che te non ti fai” ovviamente l’artista in questo momento sta chiacchierando con Lory Del Santo, quest’ultima fidanzata con Marco Cucolo che ha 26 anni, mentre lei è 60 enne.

Eleonora Giorgi non nasconde di avere questa particolare passione verso il modello Stefano Sala. Come si può vedere in un video, l’attrice durante una chiacchierata con Ivan Cattaneo e Lory Del Santo rivela che il ragazzo potrebbe essere il suo uomo ideale. Nonostante ciò si crea alcuni problemi, tra cui quella della enorme differenza di età.

Eleonora Giorgi descrive così Stefano Sala a Ivan Cattaneo e Lory Del Santo durante una chiacchierata in giardino: “Io ti assicuro che se fossi venuta qui a 25 o 30 anni io di Stefano mi innamoravo, perché ha quelle caratteristiche di gentilezza ma nello stesso tempo di virilità che sa fare tutto e che si presta a fare tutto”.

Seppure è molto bloccata per l’età di Stefano Sala, Eleonora Giorgi rivela di aver avuto un toy boy: “Io a 52 anni mi sono lasciata andare, l’unica volta nella vita mia, con uno di 20 anni, che era alto e curioso. La cosa che mi ha impressionato e che quando l’ho toccato mi sembrava di marmo!”. Ivan Cattaneo in seguito rivela che Stefano Sala condivide lo stesso desiderio di Eleonora Giorgi, ma anche lui è frenato dall’età.