Grande Fratello Vip, Eleonora Giorgi parla di droga e la regia cambia inquadratura

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Quest'anno gli autori del Grande Fratello Vip vengono criticati per ogni mossa. In effetti non che si stiano comportando nella miglior maniera possibile, dove sembrano ancora "terrorizzati" per la vicenda di Francesco Monte a "L'Isola dei Famosi". Ma evitare addirittura di parlare di droga mi sembra una scelta leggermente eccessiva.