Grande Fratello Vip, colpo di scena: scatta il bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi

Dopo tante parole, avvicinamenti, ammiccamenti e coccole è finalmente scattato il primo bacio tra l’ex tronista – ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez – Francesco Monte e l’influencer Giulia Salemi. I due avrebbero deciso di dormire insieme la scorsa notte, e dopo ore di coccole sotto le coperte sarebbe arrivato il bacio sulle labbra, tanto atteso da molti.

Nel corso dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, Ilary Blasi ha messo a dura prova i due coinquilini, facendo vedere degli spezzoni in cui si vedeva Monte piangere ancora per Cecilia Rodriguez che, nonostante fosse stata invitata ad andare al reality, ha declinato l’invito, preferendo quindi chiudere definitivamente con il passato.

Francesco ricomincia da Giulia?

I due sembra si siano piaciuti sin dall’inizio, quindi era solo una questione di tempo per loro. Francesco e Giulia non hanno fatto mistero delle loro fragilità, lasciandosi andare a fiumi di lacrime. Le ultime, quelle dell’influencer versate la scorsa sera ricordando la sua famiglia, un momento delicato che è stato tamponato dalle coccole e dalla dolcezza del giovane pugliese.

Nonostante i due abbiano spostato i microfoni alla ricerca della privacy perduta, le immagini parlano da sole e per fortuna che ci sono i microfoni attaccati al tetto. Dagli Rvm pubblicati nelle scorse ore in rete si sente chiaramente che l’ex tronista e la Salemi si sono scambiati un bacio appassionato.

Sono stati molti i telespettatori notturni che hanno assistito alla diretta dalla casa e poi hanno commentato l’accaduto sui social network: “Sono andati avanti per mezz’ora abbandonante“, mentre un altro utente aggiunge – “Si sono baciati, si sente tutto perfettamente“. Un bacio ed un luogo che ricorda molto quello che è accaduta la scorsa stagione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Anche se non ci sono ancora immagini che attestino quanto accaduto sotto le coperte, il sonoro non lascia quindi più alcun dubbio: tra una coccola e un’altra Francesco e Giulia si sono baciati. Sarà l’inizio di una love story o è un fuoco di paglia come è stata con Paola Di Benedetto a “L’Isola dei Famosi”?