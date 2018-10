Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: un concorrente nella casa ha bestemmiato e rischia l’eliminazione

Sulla pagina Instagram del giornalista Alberto Dandolo è comparso un video che potrebbe mettere in serio pericolo un concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle immagini, diventate ormai virali, si sente chiaramente una voce maschile pronunciare una bestemmia, mentre è inquadrato in primo piano Stefano Sala.

Il colpevole di blasfemia non è stato inquadrato, ma si sente la sua voce fuori campo e le sue parole non lasciano margine di dubbio: “Ma p***o d*o, come cavolo (…) adesso“, ciò che dice dopo l’infelice espressione non è molto chiaro, come lo è invece l’imprecazione pronunciata davanti ai suoi compagni.

Le ipotesi che si stanno rincorrendo sul web

Sul web si è aperto il toto nome del colpevole e, per ora, quello che sembrerebbe essere il più quotato è Francesco Monte, anche per l’inflessione dialettale usata dal ragazzo. Altro coinquilino accostato a questo fattaccio sarebbe Fabio Basile, ma nulla è certo e bisognerà aspettare la diretta di questa sera 15 Ottobre per cercare di capire se il Grande Fratello deciderà di indagare per portare alla luce il vero colpevole.

Certo è che se davvero fosse stato Monte a pronunciare questa bestemmia, per lui sarebbe la seconda espulsione da un reality. Per la precisione a “L’Isola dei Famosi” ha dichiarato che la decisione di lasciare il programma era solo sua, ma a molti è sembrata più una concessione della redazione decidere di farlo uscire di scena in maniera elegante e – quasi – indolore.

Ora, invece, si tratterebbe di una vera e propria eliminazione, sempre che si riesca a capire senza alcun ragionevole dubbio, chi sia il colpevole o a meno che colui che ha commesso il crimine non confessi e ed esca allo scoperto.

Il popolo del web è molto scosso per questa novità e, visto il successo che Monte sta riscuotendo tra il pubblico, potrebbe essere un colpo di grazia anche per il programma stesso, partito in sordina e con ascolti non all’altezza delle aspettative.