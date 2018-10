Grande Fratello Vip: Barbara D’Urso ospite durante la puntata speciale di giovedì

In questi giorni si è parlato molto di Barbara D’Urso e del Grande Fratello Vip. Per molti la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” doveva prendere il posto di Ilary Blasi o Alfonso Signorini. La notizia è stata immediatamente smentita dal giornalista Gabriele Parpiglia, ma in queste ore stanno arrivando delle notizie clamorose su di lei.

I fan della trasmissione di Canale 5 si sono insospettiti nuovamente grazie ad alcuni post pubblicati da Barbara D’Urso in queste ore sul proprio profilo ufficiale di Instagram. In queste immagini si può leggere la semplice scritta del “-3”, che sono i giorni che mancano da questa puntata speciale del giovedì.

La napoletana Barbara D’Urso, come rivelato da “Today.it“, non deve prendere il posto di Ilary Blasi o di Alfonso Signorini, ma è comunque all’interno degli studi del Grande Fratello Vip. Il suo ruolo non è ancora definito, ma sempre secondo il sito le strade più plausibili per lei sono tre.

La prima ipotesi rivela che Barbara D’Urso potrebbe aprire tutte le puntate di ogni giovedì del Grande Fratello Vip. La seconda strada, e forse anche quella più probabile, è che la conduttrice possa entrare nella casa per spronare gli altri concorrenti, un po’ come ha fatto Cristiano Malgioglio durante lo scorso lunedì. L’ultima ipotesi ci rivela che potrebbe avere un ruolo tutto suo con una rubrica di gossip per far nascere discussioni tra gli inquilini.

Alfonso Signorini e Barbara D’Urso non hanno un buon rapporto. L’ultimo attacco da parte di Alfonso Signorini su Barbara D’Urso è avvenuto quando quest’ultima ha dichiarato che Domenica Live sarà il suo programma per sempre: “Vorrei ricordare alla signora d’Urso che la tv non è di nessuno, che la storia del piccolo schermo è piena di volti che si sono accesi e che si sono spenti nel giro di poco, pochissimo tempo”.