Grande Fratello Vip 3, Silvia Provvedi parla della madre e del suo amore per lei

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Fortunatamente Silvia Provvedi ha avuto la forza di lasciare Fabrizio Corona andando avanti con la sua vita soprattutto con l'aiuto di mamma Monica che ancora oggi continua a sostenerla e a difenderla. Corona non si è comportato bene con Silvia soprattutto per tutto quello che la cantante ha fatto per lui durante il suo soggiorno in carcere.