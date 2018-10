Grande Fratello Vip 3: nella notte Walter Nudo svela gli altarini degli autori

I meccanismi televisivi del Grande Fratello Vip 3 sono divenuti via via sempre più impietosi e le tattiche degli autori del reality sono state smascherate. Ieri sera si è consumata la puntata degli scontri verbali e dei battibecchi: una serata carica come un temporale.

Dopo le stoccate lanciate da Alfonso Signorini e le repliche al vetriolo di Francesco Monte, Walter Nudo ha voluto dire la sua commentando i “giochetti” attuati dagli autori del GF Vip 3. Poco prima di andare a dormire, Walter ha parlato con schiettezza e obiettività ai suoi coinquilini.

Secondo il personale punto di vista del mansueto 48enne, gli autori televisivi del reality show sarebbero fortemente interessati a creare dissapori all’interno della casa e/o a rafforzare determinati legami, facendo di tutto per indurre i vip a pronunciarsi in merito agli altri concorrenti: “I confessionali vengono tagliati come vogliono loro, lo sappiamo, no? E allora perché ci arrabbiamo. Anche Francesco Monte si è arrabbiato con Signorini perché ha detto che in quel confessionale è stato un’ora e mezzo a parlare di Giulia e dieci minuti a parlare di Cecilia e loro hanno mostrato solo questo pezzo”.

Con le seguenti parole Walter Nudo ha dipinto le presunte strategie degli autori del programma: “Il Grande Fratello Vip è un gioco spietato. Secondo voi perché lo dicono? Per questo motivo. Sono due settimane che cercano di farci litigare con i giochi ‘chi è il più vanitoso’, ‘chi sopporti meno’… La zizzania piace”.

Sembrerebbe, pertanto, che Walter Nudo sia oltremodo consapevole di come gli autori desiderino manipolare i concorrenti a favor di telecamere. Un vero e proprio fiume in piena, il quale si è pronunciato – esprimendo il suo personalissimo punto di vista – circa le presunte quanto complesse tattiche messe impunemente in atto dagli autori.

Sembra, però, che i telespettatori e gli internauti siano stanchi dei raggiri del GF Vip 3. Gli spettatori chiedono di vedere la verità, poiché dopo tanti teatrini, manipolazioni e litigi plateali, non si fidano più. Spettava al coraggioso Walter Nudo svelare i trucchi e i sotterfugi che stanno caratterizzando quest’edizione del reality? Il pubblico riflette.