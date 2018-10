Grande Fratello Vip 3, Maria Monsé attacca subito la Marchesa: "Ho tante cose da dimostrare e raccontare"

Maria Monsè, l’opinionista dei salotti televisivi di Barbra d’Urso, è stata l’ultima dei tre nuovi concorrenti ad entrare nella casa del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip 3”, insieme a Ela Weber – conosciuta anche grande pubblico televisivo con il nome si “sellerona”, datole da Paolo Bonolis – e Alessandro Cecchi Paone.

La Monsè, proprio nelle scorse settimane è stata protagonista di un duro scontro con la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona nel salotto di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque”, dove le due signore non le hanno certo mandate a dire, facendo volare accuse di ogni tipo e minacciando ovviamente di adire alle vie legali per difendere la propria onorabilità e persona.

Maria Monsé agguerrita contro la Marchesa D’Aragona

La Marchesa D’Aragona è sicuramente al momento il personaggio più discusso e chiacchierato della casa di Cinecittà del reality, vincendo al televoto con l’attrice Eleonora Giorgi, che ha pagato fore qualche parola di più ed un atteggiamento piagnone e pesante che agli altri concorrenti della casa proprio non è piaciuto.

Nonostante nel corso dell’ultima puntata anche Alfonso Signorini ha detto chiaramente alla Marchesa che ci sono prove secondo cui Daniela in realtà avrebbe origini umili e non certo nobili, la Marchesa non cede e continua a portare avanti con molta caparbietà il persoanggio della nobildonna.

Per lei però gli autori hanno pensato di far arrivare la sua acerrima nemica Maria Monsé, non come ospite come lo è stata Patrizia De Blanck la scorsa puntata, bensì come concorrente a tutti gli effetti. Ed ecco che la Monsé appena varcata la porta rossa della casa di Cinecittà si è presa la prima rivincita sulla Marchesa, dicendole: “Dicevi che ero una buffona? Mia figlia mi ha insegnato un detto: “Chi lo dice lo è”” – per poi chiosare icendo – “Ho tante cose da dimostrare e da raccontare“.

La dissacrante replica della Marchesa non si è fatta attendere: “Ti avevo dato della sciacquetta, non della buffona“. Siamo sicuri che Maria darà non poco filo da torcere alla nobildonna – o presunta tale – che al momento è uno dei personaggi più forti all’interno della casa, dove tutti i concorrenti sembrano amarla e rispettarla.