Grande Fratello Vip 3, Lory Del Santo svela: "Ho rischiato di morire"

Lory Del Santo ormai pare essersi ambientata bene all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 e nonostante nella sua quotidianità ci siano ancora alti e bassi dovuti alla morte del figlio Loren, la regista cerca di distrarsi in ogni modo. Oggi, 15 ottobre 2018, parlando con Enrico Silvestrin ha voluto renderlo partecipe di un episodio terribile capitatole durante una vacanza in Australia.

“In un attimo ho visto l’aereo che riportava in Italia la mia salma, i funerali e tutti i i titoli dei gironali” ha infatti svelato la regista ammettendo di avere rischiato veramente di morire. A mettere la sua vita in pericolo un’onda potente che si è riversata sulla spiaggia ,ma fortunatamente l’intervento provvidenziale del suo bodyguard l’ha salvata.

La showgirl ha ammesso di essere molto cambiata da quell’episodio: “Ricordo che è arrivata un’onda gigantesca. In un secondo ero di nuovo a riva, ma ho rischiato di morire. Se mi fossi trovata da sola non so che fine avrei fatto. Mi è preso il panico, ho vissuto una paura glaciale”. La regista oltretutto ha asserito di non essersi accorta di ciò che stava accandendo tanto da non prendere consapevolezza di essere sana e salva.

“Pensa poi quant’è folle l’animo umano: appena mi sono seduta in spiaggia ho pensato che l’emozione era così forte che avrei voluto riprovarla. Quando sei così vicino dal non esserci più, è un’emozione fortissima” ha raccontato Lory. La regista di The Lady ha ammesso ad Enrico Silvestrin che il ricordo di questo episodio le dà spesso la forza di andare avanti.

Dopo aver superato la paura della morte infatti la Del Santo ha capito che tutti i dolori che si sono aggiunti successivamente dovevano assolutamente essere vissuti. Anche la morte di Loren purtroppo è un dolore grandissimo che però la showgirl ha deciso di superare in parte con la sua entrata al Grande Fratello Vip 3.