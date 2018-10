Grande Fratello Vip 3, Ivan Cattaneo parla del fidanzato e svela: "Storia da 5 anni, lui ha la ragazza!"

Ivan Cattaneo è sicuramente uno dei personaggi più eccentrici e stravaganti di questa terza edizione del Grande Fratello Vip e, oltre ad animare la casa con il suo fare estroso, molto spesso si lascia andare a dichiarazioni che non passano di sicuro inosservate. I telespettatori infatti non hanno potuto fare a meno di ascoltare un segreto confidato proprio dal cantante nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.

Ivan ha svelato a Martina e Silvia di avere un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello e dunque la sua attrazione nei confronti di Elia Fongaro non era del tutto reale. Le due ragazze, incuriosite da questa novità, gli hanno fatto parecchie domande e, se Ivan iniziamente era restio, poi si è invece lasciato andare raccontando loro tutta la verità.

Cattaneo ha infatti sottolineato di avere un linguaggio in codice per parlare con il suo compagno ovvero se indossa la maschera con il gatto vuol dire che è felice, se invece decide di mettere quella con il gufo allora significa che sta male. Oltretutto il cantante ha anche svelato alle ragazze che quando si tocca il mento significa che sta comunicando con lui dicendogli che gli vuole bene.

Un amore molto forte ma soprattutto grandissimo dal momento che dura ormai da ben 5 anni ma non si tratterebbe di una storia standard perchè pare che il fidanzato di Ivan non ami solamente il cantante. “Ha anche la ragazza. Però l’ha lasciata” ha infatti farfugliato il cantante mentre parlava proprio con Martina insinuando alcuni dubbi non solo nei coinquilini ma anche nei telespettatori affezionati del programma.

Infatti non si è ben capito se il ragazzo di Ivan sia ancora fidanzato oppure lo è stato durante i 5 anni in cui stava con il cantante. Nonostante tutto però Cattaneo non sembra averne parlato mai nemmeno in confessionale perchè il suo ragazzo non vuole che si sappia nulla di questa storia anche se per Ivan non ci sarebbe nessun problema a raccontarla.