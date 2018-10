Grande Fratello Vip 3, Ivan Cattaneo critica pesantemente la Marchesa d’Aragona: “Sei una popolana”

Nel daytime del Grande Fratello Vip 3 andato in onda oggi giovedì 18 ottobre 2018 abbiamo potuto vedere una Marchesa alquanto seccata e infastidita dalle esternazioni di Elia Fongaro. Sappiamo benissimo che anche nei giorni scorsi, la Marchesa è finita nell’occhio del ciclone per essere stata accusata di aver mentito in merito al suo titolo nobiliare e a puntare il dito contro di lei anche la Contessa Patrizia De Blanck.

La Marchesa si è sempre difesa negando qualsiasi illazione e anche oggi, dopo l’ennesimo affronto da parte di Elia che ironicamente l’ha chiamata “Estetista d’Aragona”, è andata su tutte le furie attaccando pesantemente il giovane ex velino. Ivan Cattaneo, presente anche lui alla diatriba, ha pensato bene di sfogarsi in confessionale assieme ad Eleonora Giorgi e Lory Del Santo.

“La carissima Marchesa se si arrabbia così evidentemente ha la coda di paglia, si arrabbia come una popolana. Io a volte vorrei che la Marchesa diventasse come il suo cane, ovvero di peluche e molto silenziosa” ha infatti chiosato il cantante che ad oggi non capisce il motivo per il quale la Marchesa si inalbera tanto quando ironicamente la prendono in giro.

Le dichiarazioni di Cattaneo però sembrano aver suscitato un bel putiferio soprattutto sui social dove i tantissimi fan di Daniela Del Secco hanno voluto difendere la loro beniamina come stanno facendo, in questi giorni, la figlia Ludovica e il genero entrambi avvocati. Infatti agli stessi la Marchesa ha dato l’onere di adire per vie legali soprattutto nei confronti di Patrizia De Blanck per le sue accuse.

Daniela Del Secco continua comunque il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip 3 mentre al di fuori si stanno scatenando i pettegolezzi sulla sua vita privata. Vedremo come finirà questa storia ma sopratutto se la Marchesa dimostrerà il suo titolo nobiliare oppure tornerà a vendere creme di bellezza.