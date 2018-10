Grande Fratello Vip 3, Ivan Cattaneo contro Eleonora Giorgi: "Vedi di rispettare anche gli altri!"

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 non sembra essere dei più sereni e a metterci il carico da novanta ci pensa Andrea Mainardi e la spesa settimanale. Purtroppo i soldi non sembrano essere moltissimi e nelle ultime ore a sbottare è stato Ivan Cattaneo che, stanco, ha inveito contro Eleonora Giorgi.

Ieri, lunedì 15 ottobre 2018, Giulia Salemi e Walter Nudo, grazie alla prova ricompensa sono riusciti a portare a casa un bonus di 90 euro ma nonostante tutto alcuni vip hanno continuato a polemizzare e a scontrarsi. Andrea Mainardi, ha cercato di accontentare un po’ tutti ascoltando le varie richieste dei concorrenti, ma ad alimentare le polemiche ci ha pensato Eleonora.

“Avete preso un sacco di verdure inoltre tutte verdure che non mangio” ha infatti chiosato la regista chiedendo a Mainardi di inserire un frutto a testa riducendo appunto la verdura. Ivan non ci ha visto più e ha deciso di intervenire attaccando Eleonora asserendo: “Ci sono delle persone vegetariane vedi di rispettare anche gli altri. Tu mi rispetti come devi rispettare tutti gli altri”.

Oltretutto il cantante ha puntato il dito contro l’attrice accusandola di lamentarsi continuamente dalla mattina alla sera e, anche se la considera una persona meravigliosa, non è possibile che la stessa si possa far odiare da tutti in questo modo “Se non te lo dicono loro te lo dico io perchè lo pensano” ha infatti tuonato il cantante.

Eleonora offesa e umiliata ha deciso di abbandonare la cucina ritirandosi in camera per sbollire la rabbia. Il rapporto tra Ivan ed Eleonora è sempre stato sereno e tranquillo ma forse il cantante si è reso conto che le lamentele continue in casa da parte della regista stanno forse bloccando anche gli altri inquilini.

Questo Grande Fratello Vip 3 non accenna a decollare e i molti telespettatori e utenti del web affezionati credono che la colpa sia del cast. Vedremo se nei prossimi giorni gli inquilini della casa più spiata d’Italia riusciranno a far cambiare idea a chi da anni segue il reality.