Grande Fratello Vip 3, Francesco Monte attacca Alfonso Signorini: la replica dell’opinionista

Puntata davvero emozionante e ricca di colpi di scena quella di lunedì 22 ottobre del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, dove a tener banco e a far infiammare gli animi è stato anche un duro e sorprendente botta e risposta tra l’ex tronista di “Uomini e Donne” Francesco Monte e l’opinionista – nonché direttore del settimanale di gossip “Chi” – Alfonso Signorini.

Uno dei protagonisti indiscussi della terza edizione del “Grande Fratello Vip” – che questaa settimana vedrà un secondo appuntamento giovedì 25 ottobre – è sicuramente Francesco Monte, l’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” che è stato costretto alla ritirata dopo lo scandalo del cannagate, innestato dalle accuse di Eva Henger.

Il botta e risposta tra Francesco Monte e Alfonso Signorini

Francesco Monte è sempre più sotto pressione, l’isolamento della casa, i continui litigi con Giulia Salemi, il pesante ricordo dell’ex fidanzata Cecilia Rodriguez – che proprio lo scorso anno in quella stessa casa lo tradì con Ignazio Moser, per poi lasciare Francesco in diretta televisiva davanti a milioni di spettatori – stanno mettendo a dura prova i nervi del concorrente.

Monte sembra essere stato scelto per entrare nella casa di Cinecittà, più per la storia con Cecilia Rodriguez che per la sua notorietà – che in verità dopo lo scandalo del cannagate è stata messa a dura prova – ecco perché gli autori del programma non mancano occasione per fare vedere al pubblico televisivo rvm di confessionali dove il concorrente parla di Cecilia.

Anche nel corso dell’ultima puntata è stata fatta vedere una clip a Giulia Salemi riguardante un confessionale su uno sfogo riguardante Cecilia Rodriguez. La Salemi è rimasta visibilmente amareggiata e il suo compagno di viaggio ha voluto difendersi dalle accuse di non parlare mai di Giulia.

Giulia tende sempre a giustificare Francesco dicendo: “È normale che lui parli di Cecilia, è stato il grande amore della sua vita“. Francesco però non ci sta e durante una pausa pubblicitaria si sfoga, irritandosi del fatto che siano state montate ad arte le immagini, perché lui in quel confessionale aveva parlato anche di Giulia.

Poi l’affondo contro Alfonso Signorini e Ilary Blasi: “Gradirei che quando parlate di me, mi chiamaste con il mio nome, Francesco. Non “quello”” – per poi aggiungere – “Sono l’unico che ha messo a disposizione tutta la sua vita. Sto vivendo e mi sto scontrando con una sofferenza, un dolore, che a casa mia non ho mai vissuto“.

L’opinionista del programma Alfonso Signorini – noto per non mandarle a dire – non riesce a trattenersi e suggerisce a Monte di togliersi quell’aria da strafottente per poi dire: “Francesco, se non vuoi che la realtà venga distorta, smettila di piangere per Cecilia“. Una battuta a cui è seguita anche quella della conduttrice Ilary Blasi, che ha detto: “Litigate come due amici, lo hanno capito tutti che non si può fare tra voi“.