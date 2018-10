Grande Fratello Vip 3, Eleonora Giorgi shock: "Gli ho buttato le cose giù dalle scale"

Il tempo passa molto lentamente all’interno della casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3“, dove i concorrenti ormai hanno avuto modo di conoscersi e di lasciarsi andare a vicenda a delle confessioni e confidenze, che talvolta fanno molto clamore, ma tanto sorridere, come quelle fatte recentemente tra Jane Alexander ed Eleonora Giorgi.

Le due attrici della casa più spiata d’Italia, durante la colazione si sono intrattenute raccontando degli inediti riguardanti la loro vita privata, in particolare dei figli. Il rapporto genitore-figlio infatti si sa non è sempre facile, e anche le due protagoniste del reality show condotto da Ilary Blasi sembrano aver avuto le loro difficoltà

Eleonora Giorgi e la lezione di disciplina per il figlio

A catalizzare l’attenzione dei telespettatori della diretta del “Grande Fratello Vip 3” in queste ultime ore sono state le parole shock di Eleonora Giorgi sulla esemplare lezione di disciplina che ha dato tempo fa al figlio. Un aneddoto che sicuramente la dice lunga sul carattere forte dell’attrice, che non ne fa passare una proprio a nessuno, tanto che all’interno della casa non è ben vista da tutti, anzi.

Mentre l’attrice di origini inglesi lamenta le sue difficoltà nell’imporre la disciplina al figlio, ammettendo di averle provate tutte, la Giorgi rivela di aver avuto le stesse difficoltà perché entrambi i suoi figli – Andrea e Paolo – non le davano mai retta, motivo per cui un giorno è stata costretta ad un gesto estremo.

Per imporre il rispetto e la disciplina in casa, la Giorgi stanca di essere ignorata dal figlio piccolo che non voleva sistemare la stanza da letto, ha deciso di buttare tutte le sue cose sulle scale, ovviamente con la complicità del portiere che non ha raccolto nulla, mentre il figlio era a scuola. Una decisione drastica che però sembra sia servita a dare una bella lezione al figlio.