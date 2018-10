Grande Fratello Vip 3: due concorrenti si sono nascosti sotto le lenzuola con fare sospetto

Sta facendo il giro del web un video in cui Francesco Monte e Stefano Sala, affascinanti protagonisti del Grande Fratello Vip 3, sono intenti a cercare riparo dalle invadenti telecamere della casa. A stuzzicare i telespettatori, in particolare, il fatto che abbiano tentato in tutti i modi di nascondersi sotto le lenzuola.

Nella clip i due aitanti inquilini hanno sperimentato una scappatoia, che ha tutta l’aria di essere una vera e propria imboscata. Il filmato, divulgato in rete a macchia d’olio, ha immediatamente incuriosito gli internauti, facendo gridare ad un possibile flirt omosessuale, consumato nel cuore della notte nella caverna del Grande Fratello Vip 3.

Ma poichè sia Francesco Monte che Stefano Sala si sono apertamente dichiarati eterosessuali, questa ipotesi è stata subito ritenuta improbabile ed inverosimile. Nel video incriminato non accade nulla di “non prevedibile”: i due vip potrebbero essersi consultati e/o accordati a bassa voce, in merito ai concorrenti da mandare al televoto.

Il fatto che due protagonisti di un reality show cerchino di appartarsi per parlare e consultarsi in posti scelti con cura, non dovrebbe sbalordire più di tanto. Le sequenze del video, dunque, non dovrebbero allarmare e/o fomentare piccanti gossip.

Ma non è così. I due piacenti fusti sono seguiti da milioni di maliziosi tespettatori sparsi per tutta l’Italia, attraverso piattaforme di streaming che gli permettono di vedere il proprio concorrente preferito 21 ore su 24, fatta eccezione dalla fascia oraria racchiusa tra le 06:00 e le 09:00.

Sul web si sta gridando all’outing e si sta supponendo la nascita di un’inaspettata coppia gay. La travolgente malizia e la crescente curiosità del pubblico stanno germogliando al punto tale che anche i siti di gossip e le testate giornalistiche hanno iniziato a ricamare sul misterioso rendez-vous notturno, avvenuto tra l’ex tronista Francesco Monte e il modello Stefano Sala.