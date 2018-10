Grande Fratello Vip 3, colpo di scena: la Marchesa d’Aragona bacia in bocca Walter Nudo

Il tempo trascorre molto lentamente all’interno della casa di Cinecittà del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip 3“, dove i concorrenti sembrano essere più propensi a lasciarsi andare non solo a reciproche confidenze, ma anche a siparietti bollenti, come quello successo nelle ultime ore tra la marchesa Daniela Del Secco d’Aragona e Walter Nudo.

La nobildonna romana sembra aver cambiato atteggiamento e strategia di gioco, forse spinta dalla necessità di distogliere l’attenzione del pubblico televiso dalle sue ormai incerte origini nobiliari, Daniela sembra puntare sulla seduzione, in particolare sembra aver puntato ormai da giorni Walter Nudo, l’ex vincitore del reality show “L’Isola dei Famosi” dall’incnfondibile fascino.

La Marchesa bacia Walter Nudo

Colpo di scena nelle ultime ore nella casa del “Grande Fratello Vip”, dove la sessantaseienne romana – smascherata ormai sia dal suo ex marito che dall’ex cognato intervenuti nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, oltre che da diversi esponensit della vera nobiltà romana – si è resa protagonista di un inaspettato gesto nel cuore della notte.

Per fare passare le interminabili ore e ravvivare la vita all’interno della casa – che sembra apparire sempre più piatta – ha prima intonato e dedicato il celebre brano di Gino Paoli “Cielo in una stanza“, per poi stenderlo, sorprendendolo con un bacio sulla bocca. Un gesto fatto in pubblico alla presenza di Francesco Monte e Giulia Salemi.

Sorpresi e sbalorditi da quanto accaduto, l’ex tronista e l’influencer sono balzati in piedi e nel giro di poco sono sopraggiunti anche gli altri inquilini, manifestatamente euforici per quanto accaduto. Superato l’iniziale e comprensibile momento di imbarazzo, l’ex naufrago Walter Nudo è rimasto disteso sul divano ed ha continuato a conversare con la nobildonna e la meteorina Martina Hamdy.

Lasciati soli dalla meteorina, Walter ha poi rivelato di voler realizzare una cover musicale una volta finito il reality, una passione quella della musica che condivide con la Marchesa, che negli ultimi giorni non ha fatto mistero di avere una forte attrazione per l’attore, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore per il suo carattere oltre che per la sua peronalità e buona educazione.