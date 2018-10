Grande Fratello Vip 3: Cecilia Rodriguez rientrerà nella casa. Una concorrente lo annuncia di notte

Un mattone tra capo e collo per Francesco Monte. La scorsa notte la Marchesa D’Aragona ha rivelato al campione olimpico Fabio Basile, all’ex velino Elia Fongaro e alla gemella mora de ‘Le Donatella’ Silvia Provvedi, che nel corso di quest’edizione del reality Cecilia Rodriguez rintrerà nella casa del Grande Fratello Vip.

Quest’anno una nuova clausola del contratto per i concorrenti è entrata in vigore. Prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, i protagonisti del GF Vip 3 hanno dovuto mettere per iscritto i nomi di alcuni personaggi famosi che vorrebbero invitare nella casa.

La raffinata 57enne ha confessato di aver piazzato Cecilia Rodriguez in cima alla sua lista dei vip che vorrebbe come ospite a sorpresa. La Marchesa Daniela ha altresì sottolineato che la sorella di Belen Rodriguez avrebbe già accettato l’invito di Mediaset.

Assalita da dubbi e scrupoli a posteriori, la Marchesa ha pensato bene di mettere al corrente l’ex fidanzato dell’argentina, per non arrecargli problemi. Consultandosi con gli altri inquilini, si è chiesta: “Dite che devo avvisare Francesco? Forse, se lui non è contento, dirò al GF che per motivi personali è meglio che lei non venga in casa. Ok, facciamo così, vado a chiederlo a lui”.

Silvia Provvedi, Elia Fongaro e Fabio Basile l’hanno esortata ad informare Francesco Monte della possibile incursione della sua ex girlfriend. La Marchesa D’aragona, inizialmente titubante, ha accettato il consiglio e ha avvisato l’affascinante pugliese.

“Prima che ci conoscessimo, quando mi hanno chiesto la lista di vip da far venire in casa, ho chiesto Cecilia Rodriguez. Io ho un certo rapporto con lei, mi scrive, mi manda tante cose. Lei ha detto ‘certo ti vengo a trovare’. Se a te scoccia io dico di non farla più venire. Se tu mi dici ‘preferisco di no’ allora non entra. Questi è capace che la chiamano domani, capito? Io non solo ho convalidato lei, ma è quasi certo che viene, quindi dimmi la verità se anche minimamente ti potrebbe infastidire”.

Per tutta risposta, l’inflessibile Francesco Monte ha replicato affermando che per lui non ci sarebbe problema alcuno, a patto e condizioni che l’entrata di Cecilia Rodriguez sia circoscritta ad una sorpresa individuale organizzata specificatamente per la Marchesa: “Ma no, se è roba tua che lei viene da te allora per me va bene. Tranquilla. Grazie del pensiero”. Ha concluso il perentorio 28enne tarantino.