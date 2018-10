Grande Fratello Vip 3, arrivano le prime infedeltà di coppia: ecco cosa è successo nella notte

Sussistono elementi oggettivi che stanno dando ai telespettatori del Grande Fratello Vip 3 l’immediata certezza dell’esistenza di una forte attrazione tra Stefano Sala e Benedetta Mazza. Il tenebroso modello e attore lombardo sta riscontrando non poche difficoltà a sopprimere un certo coinvolgimento per la sua bionda e sinuosa coinquilina.

Che si tratti di pura attrazione fisica o trasporto emotivo, le ragioni che hanno indotto il modello Stefano Sala ad avvicinarsi all’aggraziata conduttrice di Rai Yo Yo Benedetta Mazza, sono innumerevoli. Sebbene abbia cercato, in un primo momento, di comportarsi in maniera fedele e leale nei riguardi della sua fidanzata, l’avvenente 28enne è attualmente pervaso da mille dubbi e tentazioni.

Due notti addietro Stefano Sala avrebbe esplicitamente chiesto un bacio sulle labbra all’angelica Benedetta Mazza e, per di più, sembra che le abbia svelato di esser pronto ad assumersi tutte le responsabilità con Dasha Dereviankina, la ragazza con cui ha in corso un legame sentimentale fuori dalla casa.

Nel corso della serata di ieri, invece, lo scalpitante fotomodello si è appartato con il 65enne Ivan Cattaneo e, con il cuore in mano, gli ha rivelato di esser in ansia e in stato di preoccupazione per la reazione che la sua fidanzata potrebbe avere: “Chissà come starà lei da casa. Dico per la mia situazione con Benedetta. Se lei facesse quello che faccio io e io da casa la vedessi andare a letto con un uomo non sarei felice. Ivan ma cosa ti dice la Bene di me?”.

Sui social network i più attenti quanto nottambuli telespettatori del GF Vip 3 hanno commentato le dinamiche sentimentali tra Stefano Sala e Benedetta Mazza rivelando dialoghi privati della coppia. Senza tanti freni inibitori e/o scrupoli, il seducente modello avrebbe detto a Benedetta: “Però un bacio me lo devi dare perché io non ce la faccio più“.

Sebbene non sia stato ancora reso noto se tra Stefano Sala e Benedetta Mazza ci sia effettivamente stato un approccio di natura fisica, la fidanzata Dasha Dereviankina potrebbe non tollerare neanche la semplice fantasia avuta dal fotomodello.