Grande Fratello, ex concorrente svela i segreti del programma

Intervistato da “Espresso Podcast” il modello Gennaro Lillo, che ha preso parte all’edizione “Nip” del “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso arrivando fino in finale, svela alcuni retroscena del programma in cui tiene anche a smentire alcune fake news in merito ai comportamenti dei concorrenti.

Negli anni tra i fan del programma si è discusso molto di come molti dei concorrenti vengano manovrati dalla regia per cercare di litigare tra loro con l’obbiettivo di creare alcune dinamiche nella Casa. Gennaro però ci tiene a negare categoricamente questa voce, rivelando come almeno nella sua edizione tutti hanno avuto piena libertà di comportarsi senza essere influenzati da nessuno.

L’intervista di Gennaro Lillio sul “GF Nip”

“Ho avuto la fortuna di fare il GF normale. Quello normale però non è pagato” ha rivelato Gennaro come riportato testualmente dal sito “Biccy” per poi aggiungere: “Per quanto mi riguarda non ho mai avuto direzioni e mai nessuno spingere in una direzione. Giuro, non mi hanno mai pilotato a fare qualcosa. Io sono stato il primo concorrente ad entrare e poi sono arrivato in finale l’otto giugno”.

Racconta poi un aneddoto dedicato alle elezioni, in cui Gennaro rivela di aver avuto la scelta di lasciare momentaneamente la Casa: “Loro non possono negarti il diritto. Loro ti chiamano in confessionale e di dicono ‘Senti nella tua regione ci sono le elezioni’. Io dissi sì. Loro si organizzano e ti fanno uscire presto di mattina”.

Ammette, senza giri di parole, che in quella circostanza legata alle elezioni ha capito di essere un concorrente forte nella Casaa, poiché molte persone presenti nel seggio hanno cercato di farsi una fotografia con lui: “Io poi voto e quando esco dalla cabina vengo assalito dalle persone. Mi hanno dovuto scortare, oltre a quelli del GF anche la Polizia Municipale, per tornare a Roma a Cinecittà”.