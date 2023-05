Gordon Ramsay torna con "Cucine da incubo" dopo 9 anni di assenza

Dopo quasi un decennio dalla fine del programma, Gordon Ramsay è pronto a riportare in vita la versione originale dello show “Cucine da Incubo“. Lunedì 15 maggio è stato infatti rivelato che lo chef 56enne tornerà ancora una volta come protagonista dello show, prodotto e messo in onda in America dalla Fox.

“Cucine da Incubo” era originariamente è andato in onda dal 2007 al 2014. Lo show, che aveva raggiunto un enorme successo, seguiva il tentativo di Gordon di far rivivere i ristoranti in difficoltà nel giro di una settimana, grazie ai suoi interventi e consigli su menu, servizio e locale, dopo aver trascorso del tempo nelle attività.

Per tutta la serie, Gordin forniva alcuni dei suoi duri feedback, spesso tramite urla, ai ristoratori, diventando famoso per le sue sfuriate. Il noto chef aveva ammesso in una intervista ad Entertainment Weekly nel 2018 che era stata una sua idea quella di voler cancellare la serie dopo 7 anni in onda, nonostante godesse di una enorme popolarità.

“Mi sono svegliato nel mezzo del sud della Francia dopo aver filmato una settimana con un ragazzo inglese di cui non mi fiderei per gestire il mio bagno, figuriamoci il mio ristorante“, aveva commentato, spiegando quale era stata la goccia a far traboccare il vaso. “Dato che gestiva una stazione sciistica, sentiva di poter approfittare di tutti quei clienti perché non c’era nessun altro posto dove mangiare. Mi stava trattando di merda per avergli detto la verità e ho pensato: ‘Ho chiuso‘“.

Al momento non è ancora stata annunciata la data nella quale lo show farà ritorno sul piccolo schermo statunitense. Nel frattempo la versione italiana dello show, condotta dal pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo, si è conclusa pochi giorni fa, domenica 14 maggio, con un episodio che ha visto protagonista il ristorante “Il Porticciolo” di Porto Cesareo.