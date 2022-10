Ascolta questo articolo

Ginevra Lamborghini è tornata nello studio televisivo durante la puntata del 6 ottobre, dopo essere stata squalificata dal reality Grande Fratello Vip a causa di alcune frasi negative contro Marco Bellavia.

La gieffina ha avuto modo di tornare nella Casa per incontrare Antonino Spinalbese e riabbracciare gli altri concorrenti. Questa è stata una grande opportunità per lei per riconnettersi con gli altri inquilini dello spettacolo e per mostrare a tutti che è ancora una forza da non sottovalutare.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese si sono rivisti

Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa per sorprendere Antonino Spinalbese. I due hanno stretto un legame molto affiatato nelle ultime settimane e Lamborghini ha voluto mostrare il suo apprezzamento. L’hair stylist, inizialmente bloccato dalla soprpresa che non si aspettava, ha ascoltato le parole dell’amica e si è reso conto dell’affetto della donna.

Ginevra Lamborghini afferma che sta bene, o almeno dice a se stessa che deve stare bene. Lei ammette che gli ultimi giorni sono stati piuttosto da incubo, ma lei si sente una donna forte e che c’è la può fare. Vuole ringraziare Antonino Spinalbese perchè si è sentita aiutata da lui. Per lei era importante trovare qualcuno nella Casa di Cinecittà che la facesse ridere e la facesse sentire amata, anche se il tempo che hanno trascorso insieme è stato breve. Il suo supporto è stato molto importante per lei e l’ha fatta sentire felice. Infine, lo ringrazia per il suo contributo positivo nella sua vita vita. Antonino ha avuto un impatto positivo e Ginevra apprezza la sua amicizia.

Positiva la reazione di Antonino Spinalbese e la reazione degli altri vip

Antonino Spinalbese è stato felice di poter parlare di nuovo con la sua ex coinquilina e ha sorriso in risposta alle sue parole. In poche settimane sono diventati amici e per alcuni sarebbe potuto diventare qualcosa di più. Per Antonino Spinalbese non c’è cosa più bella che vedere sorridere Ginevra Lamborghini, gli fa bene al cuore, illuminando le sue giornate.

Poi le consiglia che se segue sempre il suo cuore, Ginevra avrà successo, lei stessa conosce il suo grande valore e talento. Lui come altre persone nella Casa del Grande Fratello Vip gli resteranno sempre vicini, in amicizia. Poi anche tutti gli altri vip sono usciti in giardino abbracciando di nuovo la ragazza, avvicinandosi a lei nel cantare una sua canzone.