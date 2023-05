"GialappaShow", la Gialappa’s Band torna in tv con un nuovo programma

La Gialappa’s Band torna nuovamente in tv. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, senza la presenza del “Signor Carlo”, anche se il duo ci ha tenuto a precisare che non ci sarebbe stato nessun litigio: “Carlo Taranto semplicemente non ha più voglia. La fatica, per lui, è diventata superiore al divertimento”.

Al loro fianco però ci sarà il Mago Forest, che insieme alla Gialappa’s Band in passato ha condotto “Mai dire Maik”, “Mai dire Grande Fratello”, Mai dire Domenica”, “Mai dire Iene”, “Mai dire Martedì”, “Mai dire Candid” e “Mai dire Grande Fratello Show”, oltre ad aver presenziato in altri programmi in cui era presente i gialappi tra cui “Le Iene”, “Milano-Roma” e “Michelle Impossible & Friends”.

Tutti i dettagli su “GialappaShow”

Durante la conferenza stampa di ieri, è riportata dal sito “Tv Blog”, viene spiegato nei dettagli cosa vedrà il pubblico dal 21 maggio su TV8. Viene sottolineato che non mancheranno i commenti ai principali programmi tv come “MasterChef Italia“, “X Factor” e “Pechino Express“, ma ovviamente non verranno dimenticati gli eventi sportivi, con cui hanno ottenuto i primi successi grazie a “Mai dire Gol”, e le ultime novità del web.

Ogni puntata ci sarà una donna ad affiancare Mago Forest, e nella prima è presente Paola Di Benedetto, con cui hanno lavorato già insieme ai tempi di “Mai Dire Talk”. Nel cast saranno presenti Ubaldo Pantani e Marcello Cesena, Brenda Lodigiani, Antonio Ornano, Stefano Rapone, Enrique Balbontin, Andrea Ceccon, Alessandro Betti, Toni Bonji e Valentina Barbieri. Oltre agli sketch dei comici ci sarà spazio anche per la musica, grazie alla presenza dei Neri Per Caso e il Maestro Vittorio Cosma, il compositore e produttore che ha lavorato con gli “Elio e le storie tese”.

La Gialappa’s ha poi voluto snocciolare ulteriori dettagli sul programma: “Torniamo al vecchio stile con il citofono. Non avremo solo pezzi comici ma interagiranno l’uno con l’altro come è nella regola di Mai dire. Noi rimaniamo voce fuori campo. Saremo in 2 invece che 3″. Tornando a parlare del cast Marcello Cesena con il suo Jean Claude insieme alla dispotica e collerica Madre, parteciperanno in una versione di Sensualità a Corte ambientata a “Pechino Express”, mentre lo stesso Marcello avrà una rubrica dal titolo “Cucinare Guidando“.

Ubaldo Pantani invece farà una versione ispirata a “Bruno Barbieri – 4 hotel” intitolata 4 Motel. Al momento sono previste 8 puntate da circa 90 minuti: “Abbiamo scelto di rifare una festa al passato ma tentare di fare una cosa nuova. Ce l’hanno proposta a Sky. In futuro potremmo fare una reunion di Mai dire Gol”.