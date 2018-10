GFVIP3, Ilary Blasi sbrocca in diretta e assalta Corona: "Le interviste e i tweet di Fabrizio ci hanno stancato"

Dopo le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, dopo lo sfogo della cantante durante la diretta, al GFVIP si è riaperto il capitolo Fabrizio Corona- Silvia Provvedi. La mamma delle Donatella, presente in studio, ha dato la sua versione sulla vicenda, dopo aver già ampiamente illustrato a “Mattino Cinque” cosa, secondo lei, è accaduto fra la ex coppia.

Monica Alberti ha confessato che Corona aveva gettato fuori casa tutti gli scatoloni della figlia senza però ridarle alcuni preziosi, identificati anche in quadri di pregio. “Corona ha raccontato un mare di bugie” ha incalzato la donna, rivelando che l’ex re dei paparazzi, prima delle ferie, aveva regalato alla figlia un anello di fidanzamento e le aveva chiesto di sposarlo.

Silvia Provvedi commossa per la presenza in studio della madre

Secondo la madre la situazione è precipitata il secondo giorno di vacanza quando, in un evidente attacco bipolare, Fabrizio ha lanciato fuori casa gli effetti personali della Provvedi: dopo essersi presi e lasciati diverse volte alla fine la cantante lo ha definitivamente abbandonato per telefono dicendoli che non vale niente.

Le parole hanno fatto, come sempre, commuovere le gemelle rinchiuse nella Casa, e Silvia ha preso in mano la situazione sostenendo che non si aspettava che la madre intervenisse: “Sono contenta che lei sia orgogliosa di me. Sono parole di una madre che vuole bene. Voglio farla stare tranquilla. Non ho piacere ad aprire questo discorso. Quello che dice mia madre è vero”.

Giulia Provvedi è intervenuta nella discussione sostenendo che vedere la sorella sorridere, dopo ben tre anni, la rende serena, felice, e che, quindi, le perdite materiali non hanno alcuna rilevanza. Il velenoso Alfonso Signorini si è domandato come mai Corona non ha riconsegnato a Silvia i suoi preziosi: la madre delle Donatella ha replicato, ponderata, che, probabilmente, l’imprenditore sperava di darglieli direttamente, senza intermediari.

Ilary Blasi e il suo sfogo in diretta

Quando Alfonso Signorini ha osservato che mercoledì uscirà sul suo giornale “Chi” l’ultima intervista di Fabrizio, Ilary ha sbroccato: “Va beh Alfonso mò, noi siamo qui come ogni lunedì se vuole parlare. Se non vuole, ce ne faremo una ragione, come abbiamo fatto negli ultimi due anni. Delle interviste e dei tweet di Corona non ce ne facciamo nulla perché cambia idea ogni 20 giorni“.

Fabrizio Corona, poco dopo, ha risposto alle accuse con un Instagram Stories affermando che prima di parlare di lui devono ricordarsi chi è, cosa ha vissuto, quello che sta facendo e quello che farà, ” Non confondetemi mai con qualcun altro, io sono io. A presto vi farò morire dalle risate, perchè le cose serie sono altre”. Per la serie la soap opera continua.