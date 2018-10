GFVIP3, i concorrenti vanno in crisi, hanno compreso che il pubblico non li ama: "Non stiamo creando dinamiche"

I concorrenti del Grande Fratello Vip 3 hanno compreso che questa edizione non sta andando come previsto, che il pubblico non sta particolarmente apprezzando il loro soggiorno soporifero nella Casa. Le tossiche frecciatine di Signorini, le feroci critiche di Malgioglio, hanno probabilmente aperto gli occhi agli inquilini.

Cristiano Malgioglio è entrato nuovamente nella Casa per cercare di rianimare i moribondi concorrenti: il cantante si è presentato in salotto dove ha trovato i partecipanti frizzati. Zia Malgy ha sparato a zero su tutti, definendo Jane Alexander, Benedetta Mazza e la meteorina Martina Hamdy inesistenti, Elia Fongaro e Stefano Sala due manichini presi da Zara e messi lì, Giulia Salemi una cozza attaccata allo scoglio. Ha concluso la sua entrata da vedette attaccando, neppure tanto sarcasticamente, Ivan Cattaneo: “Tu non devi imitarmi! Basta con queste magliette anni ’70. Ma che fondotinta usi?”.

I dubbi degli inquilini della Casa

Nella notte Sala ha osservato: “Avete visto? Qui dentro noi non stiamo creando dinamiche e loro sono costretti a prendere cose da fuori.” Benedetta ha replicato sostenendo che, probabilmente, introdurranno un nuovo personaggio per generare caos. Stefano, cogliendo perfettamente il nocciolo della questione, ha incalzato: “Non creando dinamiche qui dentro e continuando a vivere sotto un arcobaleno allora è normale che loro vadano all’esterno a prendere dinamiche fuori dal GF”.

Martina Hamdy, non comprendendo le dinamiche del gioco, ha sentenziato che non intende snaturarsi, che non può cambiare il suo carattere e prendere ad urlare saltando sui tavoli. Secondo Francesco Monte gli autori dai provini si aspettavano altro, dopo i casting si erano fatti un’idea che, nella realtà, non si è concretizzata. A quel punto è intervenuta l’ectoplasmatica Jane: “A me hanno detto che non vengo fuori. Non capisco. Ma amen, tanto fuori ho gente che mi vuole bene lo stesso. Poi non è che sto zitta in un angolo e non parlo”.

La Mazza, nella totale estraneità all’evidenza che la gente anela proprio questo, ha sentenziato che la litigata tra la Marchesa D’Aragona e la Contessa è stato un brutto momento di tv.