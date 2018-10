GFVIP, Silvia Provvedi e la proposta di matrimonio rifiutata: svelati i motivi

Al Grande Fratello Vip, i concorrenti iniziano a prendere confidenza tra loro e lasciarsi andare a racconti di vita privati. C’è chi si dimentica di essere spiato quasi 24h su 24, facendosi scappare qualche parolina di troppo, altri invece si avvicinano e iniziano a raccontare particolari inediti del loro passato.

Così come ha fatto Silvia Provvedi, la gemella di Giulia, durante una chiacchierata con i suoi compagni di viaggio rinchiusi con lei nelle quattro mura della Casa di Cinecittà. Il nome della ragazza, per lungo tempo, è stato accostato a quello di Fabrizio Corona e la loro relazione è finita sulle prime pagine dei giornali di gossip più in vista.

Tra alti e bassi, i due sembravano aver trovato il loro equilibrio, fino ad arrivare a quest’estate quando le loro strade di sono definitivamente divise. Corona ha affermato di non essere mai stato innamorato di Silvia e lei, durante questo GFVIP, ha ribadito più volte di non voler parlare di lui.

Silvia Provvedi rivela i motivi per cui ha rifiutato di sposarsi

Silvia vuole recuperare la spensieratezza della sua età: “Non significa che ho voglia di fare la scema, ma che non voglio avere il peso di tante cose” e la sorella Giulia l’appoggia confermando: “Negli ultimi tre anni hai fatto la donna“, chiaro riferimento al difficile periodo giudiziario vissuto vicino a Corona.

E proprio di lui sembra continuare a parlare, quando rivela la proposta di matrimonio ricevuta e rifiutata, lasciando Nudo molto stupito: “Già alla tua età hai ricevuto una proposta di matrimonio?“, Silvia allora spiega i motivi per cui ha deciso di non accettare tale proposta: “Sì, ma ho rifiutato perché andavo incontro ad un matrimonio fallimentare“. Anche questa sua ultima affermazione, riporta il discorso su Fabrizio Corona e sul loro difficile rapporto che potrebbe aver condotto la Provvedi a trarre questa conclusione.