GFVip, Silvestrin e il lungo confronto con Monte. Su Silvia Provvedi: "Mi viene un groppo dentro"

Come in tutte le situazioni di convivenza tra più persone, è facile che si creino gruppi tra chi si sente più in sintonia. Anche al Grande Fratello Vip accade la stessa cosa e sembra che Monte e Silvestrin siano sulla stessa lunghezza d’onda, tanto che hanno passato molto tempo a parlare e a scambiarsi confidenze e opinioni.

Gli argomenti che hanno trattato sono stati numerosi, uno su tutti l’esposizione sui social network e la difficoltà di gestire la cosa. Francesco a tal proposito, menziona la sua ex cognata – Belen Rodriguez – e la porta come esempio per spiegare quanti insulti le arrivino ogni giorno attraverso i suoi profili social. Silvestrin sottolinea il fatto che si deve saper gestire la popolarità, anche sotto questi aspetti non piacevoli, ma inevitabili.

Le confessioni tra Enrico Slvestrin e Francesco Monte

I due parlano anche del dolore per la perdita di un genitore, un dolore che non potrà mai placarsi e Monte afferma che alcune volte è intimorito a parlare di sua madre, perché ha paura di rinnovare il dolore al padre: “Anche lui ha perso una compagna di vita“. Allora Enrico espone il suo pensiero – precisando che sia stupido classificare i dolori – ma la perdita di una madre è molto più forte per un figlio, rispetto alla perdita per un compagno o un marito. Questi ultimi possono rifarsi una vita, un figlio non troverà mai un’altra madre.

Poi Enrico, arriva a parlare di Silvia Provvedi e del momento molto duro per lei, durante la scorsa diretta del GFVip. Non usa belle parole per Fabrizio Corona, anche se pronuncia mai il suo nome, ma precisa che una donna non andrebbe trattata così, solo per fare spettacolo.

Confessa di aver provato un nodo in gola, guadando la reazione della ragazza davanti al video che le hanno fatto vedere: “Mi sono sentito male. Ho pensato se la mia compagna fosse stata al posto di Silvia cosa avrebbe potuto vivere internamente in un momento di umiliazione. Mi viene un groppo dentro soltanto a pensare a cosa ha provato quella ragazza”. Elogia poi Silvia per la forza e il coraggio dimostrato in quella situazione, ma critica la decisione del programma di rimetterla davanti a una situazione che, sanno benissimo, le crea ancora scompenso e dolore.