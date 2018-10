GFVIP, Lory Del Santo percepisce una cifra stellare, su Twitter esplode la polemica: "Ecco la tua terapia, che schifo"

Non esiste l’ufficialità ma è bastato un post su Facebook di Riccardo Signoretti, direttore della rivista “Nuovo“, per far esplodere la polemica per i compensi dei concorrenti del Grande Fratello Vip e, in particolar modo, per quello percepito da Lory Del Santo.

Nell’ ultima puntata del reality, Cristiano Malgioglio, concorrente della seconda edizione, è nuovamente entrato all’interno della casa di Cinecittà: stando alle indiscrezioni riportate dal giornalista Riccardo Signoretti, l’artista catanese avrebbe percepito un compenso di ben 90 mila euro solo per aver varcato la celeberrima porta rossa. Maurizio Battista, che si è ritirato dal reality qualche giorno fa a causa di problemi familiari, avrebbe concordato una somma per ogni settimana trascorsa all’interno della casa, circa 5mila euro.

I vari Fabio Basile, Eleonora Giorgi, Francesco Monte e Ivan Cattaneo percepirebbero tra i 5mila e i 10mila euro a settimana; Martina Hamdy, Andrea Mainardi e Stefano Sala incasserebbero cifre più modeste. Lory Del Santo, entrata con una settimana di ritardo, avrebbe pattuito con il GFVIP un cachet da record: stando alle voci riporatate avrebbe chiesto, ed ottenuto, 110mila euro indipendentemente dalla sua permanenza nel gioco.

Le polemiche su Twitter

Su Twitter alcuni internauti si sono particolarmente indignati per la cifra che la showgirl ha percepito e hanno cominciato a dubitare della buona fede della concorrente quando ha affermato di aver accettato la partecipazione al Grande Fratello Vip come fosse una terapia. Nei vari cinguetti emerge un visibile astio e la presa di coscienza che i soldi contano più della morte di un figlio.

Loren, 19 anni, si è tolto la vita nell’agosto scorso: “Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” ha raccontato la madre ai microfoni di Verissimo. Lory Del Santo è attualmente in nomination al Grande Fratello Vip, da grande favorita della vigilia si trova attualmente a rischio eliminazione.