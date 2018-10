GFVIP, Francesco Monte ha bestemmiato nel cuore della notte, rischia di essere espulso dal reality. Ecco cosa ha detto

Se la vicenda troverà conferma Francesco Monte rischia un’ulteriore eliminazione, dopo il ritiro forzato da L’isola dei Famosi per il caso canna gate: pare infatti che la notte scorsa si sia reso protagonista di un gesto che gli costerebbe la squalifica. L’ex di Cecilia Rodriguez, secondo numerosi utenti, ha bestemmiato. Per l’ex tronista si tratterebbe di un ennesimo brutto colpo da digerire dopo i non edificanti accadimenti intercorsi nell’ultimo anno.

La liaison – pilotata? – con Giulia Salemi pare sempre più vicina alla concretizzazione, le coccole e le effusioni si stanno incrementando: su Twitter numerosi cinguettii riportano che Francesco Monte ha pronunciato una bestemmia nel cuore della notte durante la diretta su Mediaset Extra. “Se esce abbiamo visto giusto che sarebbe uscito con una bestemmia. #GFVIP”. Un altro utente ha sentenziato: “Avevo l’audio molto basso ma Francesco ha detto Porca ma****a? #gfvip”. Per molti internauti, anche se ha bestemmiato, il GFVIP troverà una scusa per non farlo uscire perché la storia con Salemi è già tutta programmata.

Per adesso non vi è niente di certo, ma, come sappiamo, gli spettatori hanno spesso l’orecchio estremamente fino ed allenato, gli autori dovranno verificare se l’evento è realmente accaduto o se si è trattato di un fraintendimento.

L’ex tronista e Paola Di Benedetto

Francesco Monte, nel frattempo, dopo lo sfogo sulla storica ex Cecilia Rodriguez, ha parlato anche di Paola Di Benedetto e della storiella post Isola: “Era palese che non te ne fregasse – ha incalzato Giulia Salemi – Vista da fuori sembrava una cosa impacchettata“. Monte ha sostenuto che inizialmente si odiavano a vicenda, che non vi era niente di pilotato.

Secondo il suo racconto, dopo un’iniziale diffidenza reciproca, è scattato inaspettatamente qualcosa, hanno percepito l’insorgere di una verace sintonia: “Però dopo mi sono reso conto che non c’era una predisposizione mia di andare oltre e mi sono fermato“.