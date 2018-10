GFVip, flop di Ilary Blasi. Il reality non decolla e corre ai ripari: nuovo ingresso nella Casa

Il Grande Fratello Vip 2018 deve raddrizzare il tiro, gli ascolti si sono dimostrati insoddisfacenti, il reality ha perso la sfida contro la fiction “La vita promessa“. Il GF Vip non è partito producendo i risultati auspicati: la prima puntata, andata in onda il 24 settembre, ha fatto registrare uno share del 20.95% con 3.341.000 spettatori – lo scorso anno 4 milioni 490mila spettatori rimasero incatenati davanti alla tv con 24,53% di share – .

La seconda puntata dell’1 ottobre 2018 ha interessato 3.200.000 spettatori con il 19% di share, un risultato decisamente non entusiasmante. Ilary Blasi, Alfonso Signorini e gli autori hanno pensato che un nuovo piccante innesto potrebbe riconsegnare il successo della precedente edizione.

Un nuovo concorrente potrebbe entrare nella Casa

La celeberrima porta rossa dovrebbe esser varcata da un altro concorrente: al momento, nessuno degli inquilini pare essere interessato a uno dei compagni di gioco e risulta evidente che l’elemento amoroso sia essenziale per la buona riuscita del reality. Nella Casa di Cinecittà potrebbe entare Taylor Mega, divenuta nota l’estate scorsa per aver avuto un piccolo flirt con l’imprenditore ex marito di Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore.

La ragazza è una popolare fashion influencer e parla perfettamente l’inglese. Taylor compirà 25 anni il prossimo ottobre e su Instagram conta 800 mila follower. Riguardo il suo uomo ideale ha sostenuto che deve essere un uomo serio, affidabile, che la ponga al centro del suo universo e la copra di mille attenzioni, di complimenti, perchè detesta gli uomini troppo innamorati di sé stessi e attenti a non mancare all’appuntamento dall’estetista.

In un’intervista rilasciata a Shot Magazine aveva consegnato una descrizione di se stessa: “Sono stata una bad girl, ma nella vita ci si evolve e, pur rimanendo per certi aspetti “stro***”, alla lunga emergono altri lati della personalità. Non sta a me dire se sono avvenente o meno, ma certo sarebbe ipocrita negare che l’aspetto estetico non aiuti…”

Su Instagram, intanto, Massimo Boldi ha pubblicato una foto di Taylor allegando una didascalia un po’ bizzarra: “Molto carina, riservata, simpatica”.