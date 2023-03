GF Vip, Wilma Goich contro Antonella Fiordelisi: "Non la sopportavo, è infantile ed ha amiche sceme come lei"

Wilma Goich è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. L’artista, durante il suo lungo percorso nella Casa più spiata d’Italia, ha fatto discutere sia per aver parlato del rapporto con l’ex marito Edoardo Vianello che per l’importante amicizia con Daniele Dal Moro.

In questi giorni WIlma, come riportato testualmente dal sito “Coming Soon“, ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico “Non succederà più“, trasmesso su Radio Radio che vede la conduzione di Giada De Miceli. In questa circostanza lancia una frecciatina nei confronti di Antonella Fiordelisi affermando, senza giri di parole, di essere rimasta molto felice per la sua eliminazione.

Il duro attacco di Wilma Goich

“Sull’uscita di Antonella, che a me ha fatto piacere perché non la reggevo proprio, dietro ci sono state delle cose” ha affermato Wilma ove poi continua ad attaccare la schermitrice campana: “Lei è una molto infantile, immatura. E’ stata molto viziata dai suoi genitori e come tutti i bambini viziati vuole tutto. Poi quando è uscita si è arrabbiata con i genitori. Che poi, la mamma ha incitato i fan dicendo di farla uscire perché lei era già meno votata di altri. Sapendo che non avrebbe vinto, ha detto ‘Meglio farla uscire prima’”.

Sposta poi la sua attenzione sulla relazione tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, rivelando come il rapporto dei Donnalisi sia stato gestito dai loro genitori, compresi gli aerei. Difatti considera la loro relazione come un rapporto del tutto malato, in cui sottolinea che l’ex volto di “Forum” era accecato dalla gelosia provata per Antonino Spinalbese.

Nel corso della sua intervista però sembra spezzare una lancia a favore di Edoardo: “Lui è molto più quadrato. Già vive da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa. Ha anche amici diversi. Lei ha le amiche ‘sceme’, quelle come lei. Altrimenti non potrebbe andare d’accordo con altre persone. Lei deve decidere”.