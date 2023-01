GF Vip, urla fuori dalla Casa: "Antonella sei una zo**ola!"

Ascolta questo articolo

Antonella Fiordelisi, in maniera probabilmente inaspettata, si ritrova al centro del caos a causa delle ultime vicissitudini capitate nelle ultime settimane al “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5. L’influencer campana infatti, nonostante un inizio scoppiettante in cui è stata tra le poche a prendere le difese di Marco Bellavia, con il tempo ha iniziato a scendere di classifica nelle preferenze del pubblico.

L’ultima polemica è nata durante il televoto contro Oriana Marzoli, ove il pubblico da casa doveva scegliere la loro preferita. Nonostante la showgirl spagnola fosse nettamente in vantaggio, come dimostrato da molti sondaggi nati sui social network, alla fine un po’ a sorpresa riesce a spuntarla Antonella.

Per questo motivo, sempre su Internet, sono iniziate a volare alcune accuse nei confronti della schermitrice campana. Secondo Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip”, l’influencer sarebbe amata dai bot e la vittoria al televoto non rispecchia il vero parere del pubblico.

Le ultime accuse ad Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore una fan del “GF Vip”, urlando fuori dagli studi di Cinecittà, ha attaccato duramente Antonella esclamando: “Sei una zo**ola“. A quel punto Edoardo Donnamaria, presente in giardino insieme a Luca Onestini e Dana Saber, scoppia a ridere rivelando però di voler confessare tutta la verità alla Fiordelisi, nonostante l’ex tronista di “Uomini e Donne” cerchi in ogni modo di nascondere questa vicenda alla giovane influencer.

Quando la Fiordelisi è arrivata in giardino insieme ai suoi compagni di viaggio, Edoardo non ha atteso neppure un secondo rivelando tutto il contenuto delle urla e non nascondendo nessun particolare in merito alle parole della fan della trasmissione. Ovviamente in merito a questa notizia Antonella è apparsa molto incredula, poiché probabilmente non si sarebbe mai aspettata una reazione così dura nei suoi confronti fino a poche ore prima.