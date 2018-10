GF Vip, un aereo per Giulia Provvedi: lacrime e gioia per il tanto atteso gesto d’amore

Giorni fa Giulia Provvedi, durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, aveva avuto una crisi di nostalgia e si era sfogata con la sorella gemella Silvia che, con amorevole pazienza, aveva ascoltato le sue parole piene di tristezza e preoccupazione per ciò che poteva succedere fuori dalla casa. Ora i suoi dubbi sono stati dissipati e potrà godersi tranquillamente il suo soggiorno tra le quattro mura di Cinecittà.

Pochi istanti prima che vedesse l’aereo trascinare le parole che l’avrebbero resa felicissima, Giulia era in giardino con i suoi compagni di avventura e confermava che i suoi sentimenti erano sempre gli stessi, che non erano per nulla cambiati in seguito a questa reclusione forzata: ed ecco che, con una sintonia totale, arriva il tanto atteso messaggio.

Il messaggio aereo per Giulia Provvedi che ha emozionato tutti

“Amore ci sono sempre ti amo. PG Malefix c’è!“, miglior conferma la Provvedi non poteva sperare e tra urla, pianti e risate, ha coinvolto tutti nella sua esuberante emozione. Anche la Marchesa D’Aragona ha ribadito che quel gesto dimostrava tanto amore da parte del suo fidanzato, il calciatore Pierluigi Gollini.

Sicuramente il ragazzo, vedendo e sentento la sua fidanzata un po’ in crisi, ha voluto rassicurarla e farle sapere che anche per lui i sentimenti non erano cambiati e che la stava seguendo con l’amore di sempre, in questo suo percorso televisivo.

L’entusiasmo che aleggiava intorno a Giulia conferma l’empatia del gruppo, che sapeva benissimo quanto la ragazza avesse bisogno di un segnale del genere per continuare più forte di prima. Un sostegno che Gollini ha dimostrato anche sui social, dove ha dichiarato di sostenere la sua fidanzata e di fare il tifo per lei, anche se questo per ora Giulia non potrà saperlo, ma appena uscirà sarà un’ulteriore conferma del loro amore.