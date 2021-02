GF Vip, Stefania Orlando parla di Maria Teresa Ruta: "Ha fatto un percorso stupendo"

La showgirl Maria Teresa Ruta, con le sue 22 nomination all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, ha battuto ogni tipo di record. Nessuno però si sarebbe aspettato l’eliminazione all’ultimo televoto contro Samantha De Grenet, che tra l’altro scatena anche l’ira della figlia Guenda Goria negli studi di Cinecittà.

Quando è stata annunciata la sua eliminazione dal programma, Maria Teresa Ruta ha deciso subito per uscire dalla casa senza dare molta confidenza agli altri concorrenti. Gli unici che saluta sono Tommaso Zorzi con un abbraccio e un addio molto freddo con Stefania Orlando. Nella giornata di ieri Stefania e Tommaso sono tornati a parlare dell’eliminazione della showgirl.

La Orlando ha spezzato una lancia a suo favore, rivelando di aver sempre sostenuto il suo percorso all’interno della casa e di non averla mai vista come una nemica. La discussione è stata aperta da Zorzi, che si è dichiarato molto dispiaciuto per come la Ruta sia fuggita dalla casa, e Stefania ha replicato: “A prescindere come te ne vai, te ne devi andare via a testa alta. È praticamente scappata”.

In un certo senso, però, Stefania capisce i sentimenti provati da Maria Teresa Ruta in quella circostanza: “Era arrabbiata, ma io posso dire solo cose belle su di lei. Quando c’era da sostenerla io ero lì. […] ha fatto un percorso stupendo, meraviglioso e unico. Ammiravo la sua positività. Non ho mai visto Maria Teresa come un avversario ma come una compagna di viaggio”.

L’avventura di Maria Teresa comunque, escludendo le ultime settimane in cui è stata protagonista con la sua presunta storia d’amore con Francesco Baccini, può ritenersi positiva, in quanto è riuscita a conquistare i cuori di milioni di telespettatori.