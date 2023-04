GF Vip, Sonia Bruganelli: "Ritornerei solamente per tanti soldi" e svela chi merita di vincere la settima edizione

Manca ormai sempre meno per la finale del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini. Proprio per questo motivo i protagonisti della trasmissione stanno facendo i primi bilanci su questa edizione e sul loro futuro televisivo.

In questi giorni Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista a “Vanity Fair“, in cui parla soprattutto della settima edizione del “GF Vip”. Non nasconde di come si sia trattata di una esperienza piuttosto complicata ma, nonostante le difficoltà, ammette di essere entrata immediatamente nelle dinamiche del gioco grazie all’esperienza passata.

La lunga intervista di Sonia Bruganelli

“Quest’anno è stato molto intenso anche se, conoscendo già le dinamiche, sono riuscita a entrare più dentro le caratteristiche dei personaggi” ha affermato Sonia parlando della settima edizione del “GF Vip” per poi aggiungere di essere riuscita a essere più telespettatrice del programma: “L’ho seguito molto più dell’anno scorso anche se l’ultimo mese è stato faticoso, tra varie eliminazioni e vari comunicati”.

Parlando invece degli addii, Sonia sottolinea come l’unico vippone che se ne è andato in maniera improvvisa è stato Daniele Dal Moro: “Essendo il reality in diretta, c’è sempre il rischio che una notizia del genere possa essere accolta da toni esasperati ed esacerbati. Dopo sei mesi di clausura sarebbe anche normale: Daniele è arrivato stanco, e penso che abbiano voluto tutelarlo così come Donnamaria, una persona che prima parla e poi pensa”.

Su chi possa meritare la vittoria finale Sonia spezza una lancia a favore di Nikita Pelizon, poiché secondo l’opinionista è stata una delle pochissime a essere rimasta praticamente sempre fredda dinanzi alle dinamiche del programma senza mai urlare, e Oriana Marzoli.

Infine si parla di un suo possibile ritorno nell’ottava edizione del “Grande Fratello Vip” in cui la Bruganelli, come capitato l’anno scorso, smentisce questa possibilità: “La TV ti leva tanto tempo. Lavoro con le stesse persone da tantissimi anni e un po’ mi è dispiaciuto non seguirle come un tempo, anche se il Gf mi ha comunque dato tanto. Come potrei cedere? Tanto denaro (ride, n.d.r). Rimango produttrice, dopotutto”.