GF Vip, Soleil Sorgè commenta la lite con Luca Onestini e lancia una frecciatina ad Antonella Fiordelisi

Soleil Sorgè è stata sicuramente la protagonista indiscussa dell’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’italoamericana, nelle sue dirette con il ruolo da opinionista temporanea al posto di Sonia Bruganelli, è riuscita subito ad accendere gli animi nella Casa.

Come promesso alla vigilia, Soleil ha usato gli artigli per scontrarsi con il suo ex fidanzato Luca Onestini e prendendo le difese di Nikita Pelizon, la presunta fiamma dell’ex tronista di “Uomini e Donne”. Questo scontro ha fatto parlare molto anche dopo la diretta sia sui social network che nella Casa, ove Luca ha cercato di farsi la sua ragione con gli altri compagni di viaggio.

Le parole di Soleil Sorgè

Durante l’ultima puntata del “GF Vip Party” Soleil smentisce gli ultimi chiacchiericci sul proprio conto, rivelando di non aver litigato con Luca per motivi personali ma solamente per prendere le difese di Nikita. Tra l’altro ci tiene a sottolineare come la maggior parte dei telespettatori da Casa condividano il suo stesso stesso pensiero in merito a questa vicenda.

“Oggi commenterò dei gossip su me stessa. Non ero così contro Luca, sono stata pure troppo gentile” ha affermato con decisione Soleil per poi aggiungere: “Ho difeso Nikita Pelizon, ma non sono di parte. Anche perché non sono l’unica, l’80% di voi la pensa come me. Credo di essere stata fin troppo oggettiva”.

Infine parla del caso Antonella Fiordelisi e del televoto vinto contro Oriana Marzoli: “Poi c’è un articolo su Antonella Fiordelisi che dice ‘dopo la vittoria al televoto al GF Vip…’, grazie al padre… oddio, scusate… non l’ho detto. Comunque torniamo a noi, ‘Antonella Fiordelisi dopo la vittoria al televoto dice: ‘Soleil Sorge teme che le rubi il posto?’. Questa notizia neppure la commento. Ma se volete proprio un commento… no, non temo nulla. C’è posto per tutti, ognuno deve solo trovare il proprio, buona fortuna Antonella”.