GF Vip, Sofia Giaele De Donà parla della finale conquistata: "Nessuno potrà dire che ce l’ho fatta grazie a mio marito"

Durante la diretta di lunedì Sofia Giaele De Donà è stata incoronata dal pubblico come terza finalista del “Grande Fratello Vip“. Un verdetto che almeno poche ore prima sembrava piuttosto difficile da ipotizzare, poiché l’influencer era in sfida con Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, due delle concorrenti più chiacchierate della settima edizione.

Ovviamente Giaele si è dimostrata immediatamente felice per la finale conquistata, e anche la sua famiglia ha manifestato tutta la gioia ricevendo una sorpresa da parte della nonna Marilena: “Amore mio bello, sei arrivata in finale e siamo tutti felici per te. Io ero arrivata qua per portarti a casa, visto che io venivo sempre a prenderti a scuola. Invece devo tornare da sola, ma sono felice di lasciarti ancora qui“.

La gioia di Sofia Giaele De Donà per la finale conquistata

Nelle ultime ore Giaele sta dimostrando di essere molto felice di essere riuscita ad arrivare in finale, ritenendo come questa gioia sia amplificata per via di averlo raggiunto in maniera del tutto autonoma, poiché non ha ricevuto nessun aiuto da parte del marito.

“Sono arrivata in finale con le mie forze e sapendo che a causa della relazione che ho mi avrebbero buttata fuori” ha affermato la vippona per poi aggiungere: “Pensavo che non mi avrebbero mai capita e invece sono arrivata in finale con le mie forze, nessuno potrà dire che ce l’ho fatta grazie a mio marito“.

Giaele non nasconde che in passato si è sentita sminuita per l’enorme importanza che ha Bradford Beck, che tra l’altro sta ancora mantenendo un certo silenzio sulla finale conquistata dalla moglie: “Quando andavo con mio marito alle cene sapevo che era lui quello importante e io mi sentivo la bella ragazza che gli stava accanto. Invece sono io, sono Giaele. È una soddisfazione, per una volta, per dire che l’ho fatto io“.