GF Vip, scontro tra Luca Onestini e Matteo Diamante: "È entrato nella Casa per farsi vedere"

La giornata del 6 febbraio verrà ricordato dai telespettatori del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, come quella dedicata agli ex dei vipponi. Infatti, durante l’ultima diretta, sono entrati tre nuovi concorrenti: Ivana Mrázová (ex di Luca Onestini); Martina Nasoni (ex di Daniele Del Moro) e Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon).

In realtà durante la puntata, sempre secondo i piani iniziali degli autori del “GF Vip”, doveva fare il suo ingresso anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi e già ospite nei scorsi mesi per fare una sorpresa alla schermitrice. Tuttavia, a causa di un esposto per stalking da parte della famiglia della campana, alla fine la produzione ha dovuto rinunciare alla presenza di Gianlunca negli studi di Cinecittà.

Il faccia a faccia tra Luca Onestini e Matteo Diamante

Nonostante la piccola delusione legata a Gianluca, gli autori comunque possono consolarsi con i nuovi ingressi che si stanno immediatamente integrando. Come riportato testualmente dal sito “361 Magazine” Matteo Diamante, per difendere la sua ex fidanzata Nikita Pelizon, cosa che aveva già fatto su Twitter un paio di settimane fa, ha lanciato una frecciatina a Luca Onestini.

“Il mio ‘cresci’ non è un insulto, ma un invito“ ha affermato Matteo nei confronti di Luca per poi aggiungere: “Non sei più un ragazzino, sei molto intelligente. Io ho visto una cosa molto brutta che mi ha dato fastidio per quanto quello che è successo tra di voi che qua nei reality è molto amplificato, penso che gli errori si facciano sempre in due”.

Non si fa attendere la risposta di Luca Onestini, in cui crede che Matteo abbia fatto davvero di tutto pur di ottenere un po’ di visibilità: “Siccome vengo accusato di cose che non ho fatto, perdonami, mi difendo. Io invece leggo questo tweet come un tentativo di Matteo di venire al ‘Grande Fratello Vip’, per farsi vedere. Si è esposto così ed ha ottenuto quello che voleva”.