GF Vip, Sarah Altobello parla della sua avventura nella casa: "Il pubblico ci ama"

La settima edizione del “Grande Fratello Vip” è ormai finita da un paio di settimane, e in casa Mediaset si sta lavorando duramente per regalare al pubblico da casa un cast e delle ottime dinamiche per “L’isola dei famosi”, che inizierà proprio questa sera su Canale 5 in prima serata.

L’unica cosa certa è che Pier Silvio Berlusconi manterrà lo stesso pugno duro utilizzato per le ultime settimane del “GF Vip”. Quindi la rete sarà sicuramente più severa nei confronti dei naufraghi, e tutto lo staff degli autori prenderà dei provvedimenti piuttosto pesanti contro di loro in caso di infrazione delle regole.

L’intervista di Sarah Altobello

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Sarah Altobello ha rilasciato una lunga intervista al programma radiofonico “Non succederà più” in onda su Radio Radio con la conduzione di Giada De Miceli in cui parla, tra i tanti argomenti toccati, anche dei provvedimenti presi da Pier Silvio Berlusconi, non nascondendo una certa delusione in merito alle scelte prese dalla rete.

“‘Verissimo’ non ospiterà nessun concorrente del ‘GF Vip’? Peccato perché il pubblico ci ama“ ha affermato con decisione la sosia di Melania Trump per poi aggiungere: “Sarebbe stato contento di vedermi nei salotti. Peccato anche perché ha vinto Nikita, che è molto carina. Come Antonella Fiordelisi. L’ho vista a Roma alla festa del Grande Fratello che abbiamo fatto”.

Proprio sulla festa vissuta dai vipponi Sarah ha ammesso di non aver visto nessun riavvicinamento tra gli “Spartani” e “Persiani”, le due fazioni nate nella Casa: “Non si sono filati. Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti e le fazioni sono rimasti tali secondo me”. Infine si parla del rapporto creatosi con Attilio Romita negli studi di Cinecittà, affermando come continui a rispettarlo nonostante le dure accuse ricevute nei suoi confronti: “Ho imparato nella Casa il perdono. Il perdono esiste. Non sono una che perdona fuori, l’ho fatto lì”.