GF Vip, Sarah Altobello isolata dalle altre vippone: "Non mi rivolgono nemmeno la parola"

Sarah Altobello, nella scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, è stata baciata dalla fortuna poiché ha trovato il “biglietto di ritorno” che le ha consentito di ritornare nella Casa più spiata d’Italia nonostante il pubblico avesse deciso di eliminarla dal reality.

Al momento però Sarah non sembra che si stia godendo questa seconda possibilità. Per questo Alfonso Signorini, nel corso della diretta del 23 febbraio, fa prima rivedere le parole dette dalla sorella durante la sorpresa di una settimana fa e poi si rende protagonista di un confronto con le altre donne negli studi di Cinecittà.

La delusione di Sarah Altobello

Le prime accuse sono volate da Edoardo Tavassi che, nel corso di un confessionale, rivela senza giri di parole nel considerare Sarah come una persona falsa pronta a cavalcare immediatamente l’onda del pessimismo pur di far parlare di se. Ovviamente la sosia di Melania Trump ci rimane male ad ascoltare queste parole, asserendo come quest’astio sia nato dal fatto che lei si sia unita al gruppo dei “Persiani”.

Così vengono convocate tutte le donne ove, in salotto, si tolgono alcuni sassolini dalle scarpe. Oriana Marzoli approfitta di questa occasione per puntare il dito nuovamente contro Nikita Pelizon, accusandola di non essere una buona amica per Sarah, mentre per Micol non ci sarebbe nessuna spaccatura tra gli “Spartani” ed i “Persiani”.

Antonella Fiordelisi sembra però non condividere il pensiero della Incorvaia, rivelando come Sarah sia stata esclusa dopo che si è unita all’altro gruppo. Sofia Giaele De Donà invece prova a difendersi da tutte le accuse, sottolineando come in settimana sia stata proprio lei ad aver ammesso di non voler prendere posizione nonostante le parole della sorella Giusy.

Per Sarah il problema resta uno, cioè la mancanza di comunicazione con le altre vippone nella Casa: “Dall’altra parte non mi rivolgono la parola, io qui sono solo la donna della pinzetta e della sigaretta”. Il confronto termina qui, ma sembra piuttosto difficile che Signorini sia riuscito a risolvere questo problema.