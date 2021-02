GF Vip, Rosalinda si sfoga con Samantha: "Dayane mi ha dato una pugnalata"

Dayane Mello, nell’ultima puntata del 22 febbraio, ha deciso di mandare al televoto Rosalinda Cannavò. Questa scelta ha sorpreso sia i fan che i telespettatori da casa, siccome solo poche ore prima l’italo brasiliana in confessionale aveva rivelato di aver provato un forte sentimento nei suoi confronti.

Questa scelta ha scioccato anche Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due infatti nelle ultime ore, hanno lanciato delle dure offese nei confronti di Dayane e in particolar modo l’ex concorrente di “Riccanza” l’ha accusata di essere malata. Intanto la Mello nel tardo pomeriggio avrebbe provato a chiarirsi con Rosalinda, ma per l’attrice l’amarezza per questa decisione sembra essere ancora tanta.

Lo sfogo di Rosalinda Cannavò

In giardino Samantha De Grenet prova a ogni modo nel giustificare le scelte prese da Dayane Mello durante l’ultima diretta. Però Rosalinda sembra essere sempre più diffidente nei confronti della modella italo-brasiliana, rivelando che da oggi sta iniziando a dubitare del rapporto nato con lei in questi cinque mesi.

L’attrice poi aggiunge di aver visto il sorriso di Dayane dopo l’eliminazione di Andrea Zenga: “Io me ne vado ma a testa alta. Non mi interessa della nomination, sono le pugnalate continue. L’ho sempre giustificata con tutti anche quando non era giustificabile. Quando aveva bisogno di energie nuove io sono stata muta in un angolo, poi quando incontro una persona che mi fa stare bene mi butta via”.

Samantha prova a giustificare nuovamente Dayane rivelando di essersi comportata in maniera fredda a causa della scomparsa del fratello, ma Rosalinda ribatte immediatamente: “Rimango sconvolta quando sento che era innamorata di me. Prima mi sembrava di capire tante cose e poi però ho riflettuto, ci sono tante cose che non mi tornano”.

Oramai, anche dagli sfoghi precedenti, Rosalinda sembra aver preso delle distanze da Dayane, e la sua fiducia nei suoi confronti è calata drasticamente. Il loro rapporto si potrà sicuramente ricucire, ma la situazione al momento sembra essere assai compromessa.