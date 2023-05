GF Vip, rivoluzione in corso sul fronte opinionisti: news e retroscena

Nemmeno il tempo di calare il sipario sul GF Vip che già si è al lavoro per la prossima edizione. Timoniere, ancora Alfonso Signorini. Quella appena terminata è stata, non solo l’edizione più lunga della storia, ma anche quella più chiacchierata. Il troppo trash mostrato, alcuni atteggiamenti, comportamenti errati da parte dei concorrenti, hanno portato a numerose critiche.

L’intervento di Pier Silvio Berlusconi, poco soddisfatto su quanto visto, ha fatto sì che per la prossima annata ci siano dei cambiamenti. Difatti è in corso una vera e propria rivoluzione, a partire dal discorso opinionisti. Chi ha definitivamente lasciato è Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis, già lo scorso anno non doveva esserci, ma in extremis cambiò idea sedendosi sulla poltrona d’opinionista.

A essere riconfermata invece, per un altro ancora, è la compagna d’avventura della Bruganelli, Orietta Berti. Una domanda però sorge spontanea: chi affiancherà la Berti nel ruolo di opinionista durante la prossima edizione del GF Vip? Il toto nome è partito. Si è parlato a lungo di Giulia Salemi, la quale dopo essersi occupata della parte social nel corso della scorsa edizione, starebbe bramando per avere la poltrona.

Il suo però non è l’unico nome a essere emerso. Si è parlato di Sophie Codegoni, Soleil Sorge, Oriana Marzoli. Un nuovo nome è spuntato nelle ultime ore e avrebbe dell’incredibile, in quanto esulerebbe totalmente dal “circuito” GF. Si tratta del giornalista Giuseppe Cruciani. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia. Stando a quanto riportato dal portale, Signorini vorrebbe puntare tutto sul giornalista.

Un nome che continua a rimanere caldo, tra quelli circolati, è quello della Salemi. Seguendo Dagospia, a questo andrebbe ad aggiungersi proprio quello di Cruciani. Non si sa su chi ricadrà la scelta finale di Signorini, né si ha conferma delle indiscrezioni lanciate. Insomma, non resta che attendere e vedere come evolverà la questione.