GF Vip, Patrizia Rossetti si ritira: il motivo

La regina delle televendite, Patrizia Rossetti, alza bandiera bianca ed è costretta ad abbandonare la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’annuncio avviene proprio durante l’ultima diretta trasmessa il 2 gennaio.

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Patrizia nel corso della puntata afferma di avere un problema di salute che non le riesce a far dormire da alcuni giorni, anche se non sa ancora esattamente di cosa possa trattarsi. Nell’ultimo periodo poi sarebbe andata più spesso in confessionale per parlare con la psicologa e cercare di tirare avanti.

Le parole di Patrizia Rossetti nella Casa

“Provo un disagio fisico, non voglio far preoccupare nessuno ma non sto bene. Non mi sento giusta, non vado bene. Non me la sento di continuare” con queste parole Patrizia Rossetti apre l’argomento mentre Signorini, in maniera molto timida poiché rispetta i disagi fisici della conduttrice, cerca di farla ragionare e provare a rimanere per alcuni giorni.

Purtroppo però i disturbi fisici non le consentirebbero di godersi al massimo quest’avventura nella Casa più spiata d’Italia: “Non vorrei abbandonare, non voglio che qualcuno si preoccupi ma da 15 giorni non sto bene. Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente di strano. Forse c’è un’infezione, non so a cosa è dovuta. Ma non sto bene, mi dispiace ma non riesco ad essere attiva. Non dormo bene, i dolori mi vanno allo stomaco. Soffro di un dolore fisico e non posso impasticcarmi tutti i giorni”.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine” così le propone di rimanere alcuni giorni o anche una settimana per riflettere in merito a questo abbandono ma Patrizia, con la massima sincerità possibile, sottolinea l’inutilità di rimanere negli studi di Cinecittà poiché il problema non si risolverebbe comunque.