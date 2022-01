GF Vip, parole pesanti ai danni di Miriana Trevisan: azioni legali

L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” ha portato con sé degli strascichi importanti. La casa è spaccata in due, soprattutto le donne sono divise in gruppi. Da un lato troviamo le Selassié, Miriana Trevisan e Sophie; mentre dall’altro Manila, Katia Ricciarelli e Soleil. Durante un confronto acceso e infuocatissimo, la Trevisan è stata punzecchiata dalla Ricciarelli e Soleil, tirando in ballo anche il suo ruolo di madre.

Andando con ordine, Miriana è stata spesso bersaglio da parte della fazione opposta e anche durante l’ultima diretta lo scontro è andato in scena. Con la Ricciarelli non si sono mai prese e mentre la soprano attaccava, Miriana si è alzata ed è andata via. Al suo ritorno, Katia ci è andata giù pesante ancora una volta, ferendo la showgirl e tirando in ballo suo figlio Nicola, avuto dall’ex marito Pago.

“Tu saresti una mamma? E allora comportati bene! Quando vuoi tu sei madre. Mi sono stancata di sentir dire bugie. Ho detto che non ne posso più. Non voglio stare più con persone false“, queste le parole di Katia il cui riferimento andava ai legami instaurati in casa dalla Trevisan, sia con Nicola Pisu che Biagio d’Anelli. Con il primo è stata più fredda, mentre con il secondo si è lasciata maggiormente andare.

Tutta la vicenda ha avuto delle conseguenze. Lo stesso Pago è intervenuto sui social, a difesa di Miriana e contro le sue compagne di gioco. Il cantante ha minacciato azioni legali. “Le parole pronunciate questa sera da ‘alcuni’ concorrenti del gfvip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali già da domani a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio“, questo il duro messaggio di Pago.

La stessa Miriana ha parlato di azioni legali. Come se non bastasse anche Giacomo Urtis le si è scagliato contro. Il medico, parlando con Soleil nei giorni scorsi, ha etichettato la Trevisan come una donna che usa gli uomini solo per farsi regalare oggetti costosi. Durante l’ultima puntata Urtis si è scusato con la diretta interessata, ma le parole ormai sono state dette e la situazione diventa via via più complicata. Difatti Giacomo, nonostante le scuse, durante la notte ha ribadito il suo pensiero a Soleil. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.