GF Vip, Pamela Prati riceve la proposta di matrimonio da Marco Bellavia

Marco Bellavia non ha mai nascosto di provare una certa passione nei confronti di Pamela Prati, entrambi ex concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Purtroppo per il volto storico di “Bim Bum Bam” non è stata una esperienza del tutto positiva a causa del suo addio forzato che, ai tempi, ha fatto molto discutere sui social e non solo.

Difatti Marco Bellavia è uscito dagli studi di Cinecittà a causa degli atti di bullismo ricevuto dai suoi compagni di viaggio. In quella circostanza Alfonso Signorini ha usato il pugno duro, squalificando dapprima Ginevra Lamborghini (per poi farla rientrare per una breve ospitata di alcuni giorni) ed eliminando Giovanni Ciacci dopo un televoto flash con gli altri considerati più “colpevoli” dal conduttore e dagli autori.

La proposta di matrimonio ricevuta da Pamela Prati

Pamela Prati si è mostrata sempre solidale nei confronti di Marco Bellavia dopo lo scoppio del caso di bullismo, nonostante inizialmente però la showgirl sarda ha rifiutato, come lei stesso rivela in seguito, le evidenti avance fatte dal conduttore poiché non voleva impegnarsi seriamente dopo le brutte esperienze legate al passato.

Attualmente però pare che le cose stiano andando piuttosto bene e, dopo l’addio della Prati dalla Casa, la coppia si è lasciata andare anche a un bacio in diretta. Nella puntata del 2 gennaio del “Grande Fratello Vip” Pamela rivela di aver ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Marco.

“Ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna. Quindi ci sto pensando“ ha affermato Pamela Prati, in cui ovviamente si riferisce alla brutta storia legata a Mark Caltagirone. L’ex volto di “Bim bum bam” conferma le sue parole: “La cotta per Pamela c’è da sempre, da quando l’ho vista per la prima volta in tv e l’ho incontrata negli studi di Mediaset”.

Per il momento la situazione resta in standby ma Marco, nonostante questo piccolo ma non definitivo rifiuto, ci scherza sopra: “È già pronta la lista nozze, è già arrivato il frullatore”.