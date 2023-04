GF Vip, Oriana Marzoli pesantemente insultata durante la finale: il fuorionda

La finale del GF Vip ha decretato la vittoria di Nikita Pelizon che ha battuto al televoto Oriana Marzoli. Il pubblico sovrano ha votato per più del 56% in favore di Nikita e così si è conclusa anche la settima edizione del reality show più discusso della televisione. Questa edizione infatti si è fatta notare più che altro per i continui rimbrotti del conduttore Alfonso Signorini, costretto ogni puntata a richiamare all’ordine i suoi vipponi, colpevoli di superare sempre il limite in fatto di linguaggio e reazioni sconsiderate.

Acnhe la finale è riuscita a farsi notare in questo senso, stavolta però non per colpa dei concorrenti, bensì delle tifoserie troppo focose. Quello che stiamo per raccontarvi è accaduto durante un fuorionda proprio nello studio del Gf Vip, quando sono volate parole pesanti contro Oriana da parte dei fan della Pelizon.

Oriana Marzoli insultata durante un fuorionda al “Grande Fratello Vip”

“Oriana, un beso! Ha vinto lei, ha vinto Nikita. Rassegnati, stronza!”, sembrerebbe abbiano gridato dal pubblico. E ancora: “Oriana, buon rosicamento!”, “Fallita, fai schifo!”. A confermare il tutto, arriva un video in cui si vedono alcune fan che urlano a Oriana la sua frase di rito “Un beso carino” ma l’intenzione è quella di prendere in giro l’ex vippona, per poi essere riprese dalla sicurezza e fermate.

La Marzoli non ha ritenuto fosse il caso di reagire a queste provocazioni, ha solo rivolto un sorriso alle sue haters, e per fortuna tutto è rientrato senza alcuna conseguenza. Anche Guendalina Tavassi ha fatto sapere di essere stata aggredita verbalmente insieme al fratello Edoardo e a Micol Incorvaia, probabilmente da qualche “Donnalisa” proprio fuori dagli studi.

Insomma, il reality è terminato ma sembra che le varie tifoserie abbiano ancora sassolini nelle scarpe da togliersi. Questa scia di “odio”, dimostra quanto i comportamenti a volte feroci assunti nella casa dai vipponi, si stiano rispecchiando nei fan e nelle loro reazioni rabbiose.