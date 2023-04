GF Vip, Oriana Marzoli esclude un’amicizia con Antonella Fiordelisi e apre a "Temptation Island"

L’influencer venezuelana Oriana Marzoli, nonostante non sia riuscita a trionfare durante la settima edizione del “Grande Fratello Vip” andato in onda su Canale 5, può essere comunque considerata come una delle protagoniste del reality condotto da Alfonso Signorini.

Oriana è stata una delle primissime concorrenti a essere entrata a giochi già iniziati ma, probabilmente grazie alle sue esperienze vissute in altri reality show fatti per il mondo, riesce ad ambientarsi subito nel gioco. Infatti fin da subito riesce a far parlare di se, inizialmente per i suoi litigi con Antonella Fiordelisi e successivamente per la storia d’amore con Daniele Dal Moro.

L’intervista rilasciata da Oriana Marzoli

In questi giorni Oriana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Mio“, diretto da Silvia Santori, in cui parla soprattutto della sua esperienza al “Grande Fratello Vip” e delle amicizie nate nella Casa più spiata d’Italia. L’argomento più caldo però è una possibile partecipazione a “Temptation Island” insieme a Daniele Dal Moro, ove l’ex vippona non vuole escludere nulla per il suo futuro.

Sul “GF Vip”, come riporta il sito “Biccy“, Oriana provare a spiegare il proprio punto di vista in merito al successo ottenuto dentro agli studi di Cinecittà: “Penso proprio che il pubblico mi abbia capita. Con Alfonso Signorini è stata sintonia da subito. Mi sono divertita con lui e mi sono sentita capita”.

Sulle amicizie nate nella Casa l’influencer sembra avere già le idee piuttosto chiare: “Luca Onestini? Ci sentiamo e presto ci vedremo! Con lui c’è una grande amicizia. Se potrei diventare amica di Antonella Fiordelisi? No. Se non vado d’accordo con una ragazza dentro, non posso farlo fuori“.

Intanto per tutte le coppie nate al “Grande Fratello Vip”, si parla di una possibile partecipazione a “Temptation Island” e Oriana, in questa intervista, non nega questa presenza nel cast del programma condotto da Filippo Bisciglia: “Se farei Temptation Island con Daniele? Abbiamo appena terminato questo percorso e devo ancora realizzare di essere uscita dalla casa, ma chi lo sa… io non mi precludo nulla. Con lui al momento le cose vanno benissimo. Mi trasmette la calma di cui ho molto bisogno”.

Infine si continua a parlare dei reality show, con Oriana che apre anche a “L’isola dei famosi“, sottolineando come le piacerebbe continuare a lavorare in televisione nel nostro paese.