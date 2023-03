GF Vip, Oriana dalla parte di Daniele Dal Moro: "Era solo uno scherzo". Ma Alfonso Signorini risponde a tono

La squalifica di Daniele Dal Moro dal “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, avvenuta la scorsa settimana sta facendo ancora molto discutere. L’ex tronista di “Uomini e Donne” è stato squalificato, come riportato dal comunicato della produzione, a causa di alcuni atteggiamenti irruenti e aggressivi avuti nella Casa più spiata d’Italia.

Secondo molti fan del programma il motivo però sarebbe dovuto dopo che Daniele ha stretto le mani al collo di Oriana, ove la venezuelana lo ha pregato di fermarsi. Questa teoria viene poi confermata dallo stesso Signorini nel corso della puntata del 20 marzo, in cui ha voluto fare chiarezza in merito a questo provvedimento disciplinare.

Le parole di Oriana e il chiarimento di Signorini

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” Oriana, parlando della squalifica ricevuta da Daniele Dal Moro da parte della produzione, rivela che molto probabilmente non meritava un provvedimento così duro: “Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo“.

Alfonso Signorini però non ci sta, sottolineando come nella clip incriminata non si vede nessuna intenzione di scherzare da parte di Daniele e neanche Oriana pare tanto divertirsi dopo la scena: “La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando perché quando Daniele si è fatto insistente, quando ti ha preso, hai detto ‘Lasciami, non mi piace, mi fai male’. Quelle immagini hanno preoccupato, erano delle brutte immagini. Sei andata anche a dirlo agli altri e quando lo hai raccontato hai detto che non ti era piaciuto”.

Le parole di Signorini vengono poi confermate da Edoardo Tavassi, affermando come Oriana avrebbe rivelato nella Casa che lo scherzo era di cattivo gusto. Messa alle strette, la vippona conferma questa affermazioni, sottolineando però di esserci rimasta male per essere la causa della sua squalifica.