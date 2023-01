GF Vip, Nicole Murgia sulle violenze ad Andrea Maestrelli: "Gli ho dato uno schiaffo e uno spintone"

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5, ha fatto molto parlare la discussione avuta tra Andrea Maestrelli ed Edoardo Tavassi in linguaggio snap, ove per indicare una consonante, la si sostituisce con la parola iniziale di una frase che inizia proprio con quella consonante, mentre una vocale vengono sostituite dallo schiocco delle dita.

In questa circostanza Andrea ha fatto delle affermazioni molto pesanti nei confronti di Nicole, rivelando di essere stato picchiato più volte da lei che gli ha causato una visita in ospedale. Dopo questa breve discussione il vippone non è ritornato nuovamente sull’argomento ma, durante la diretta del 9 gennaio, Alfonso Signorini ha voluto cercare di chiarire in merito al rapporto tra i due.

Il confronto tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia

In merito all’infortunio ricevuto a causa di un piatto, Nicole conferma alcune dichiarazioni: “Sul piatto è vero, è andato a farsi mettere uno, due punti. Se lo menavo? Al massimo uno spintone in discussioni accesissime o gli ho dato uno schiaffo, dopo provocazioni o offese. La cosa dell’ospedale non la so”.

L’influencer, in evidente difficoltà a parlare di questo argomento, rivela di non aver nessun problema nell’essere etichettata come una persona violenta da parte di Andrea, ma in questa circostanza sta cercando solamente di tutelare la sua famiglia da ogni tipo di possibile offesa.

Andrea comunque cerca di metterci una pietra, sottolineando di non voler denigrare Nicole per cercare di farsi notare di più nella Casa e quindi decide di minimizzare l’accaduto: “Oggi ci rispettiamo. Quando dico che mi menava intendevo questo, schiaffi, spintoni“.

Alfonso Signorini invece dichiara di aver voluto parlare di questo argomento poiché stanno diventando sempre più frequenti le violenze delle donne nei confronti dei suoi uomini, e spera solamente che Nicole non si trovi in questa categoria di persona.